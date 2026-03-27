開幕戦勝利の山本由伸、球場入りのクールな私服姿を披露「負けるという選択肢はない」「かっこいい」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは3月27日、投稿を更新。開幕戦を前にスタジアム入りした山本由伸選手のクールな私服姿を公開しました。
【写真】山本由伸のクールな私服ショット
ファンからは「由伸くん頑張って」「LET'S GO!!!!」「兄貴！今日から頼むな！！」「負けるという選択肢はない」「由伸で終わって、由伸から始まる」「かっこいい山本」などのコメントが寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】山本由伸のクールな私服ショット
「兄貴！今日から頼むな！！」同アカウントは「2度の優勝経験を持つ彼は、#OpeningDayLAに向けて準備万端だ」と英語でつづり、山本選手の写真を1枚載せています。黒いジャケットとトップスにベージュのパンツ、サングラスを合わせたスタイリッシュな私服姿です。トロフィーが並ぶスタジアムの廊下を颯爽（さっそう）と歩いています。
2年連続の開幕戦勝利山本選手は同日の試合で先発を務め、見事にチームを勝利へと導きました。2年連続の開幕戦勝利投手です。試合の様子はドジャース公式Instagramでも発信されているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)