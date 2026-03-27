「ヤマだからできる芸当だ」山本由伸の変幻自在の投球に、解説デビューのカーショーも思わず笑み　“無援護”に泣いた昨季を払拭する開幕白星

開幕戦でゲームを壊さず、役割を全うした山本(C)Getty Images

さすがの内容で開幕戦を彩った。

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現地時間3月26日、山本由伸（ドジャース）が今季開幕戦となる本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発登板し、6回（95球）、被安打5、2失点、無四球、6奪三振の内容で降板。白星スタートを切った。

序盤から走者を出しながらも安定した投球を披露していた山本。4回には先頭打者にヒットを打たれ、無死一塁の局面で、相手3番ヘラルド・ペルドモに先制2ランを被弾。手痛い一発を見舞われたが、5回裏の攻撃で味方打線が3点を援護して逆転。昨季はナ・リーグワーストとなる援護率に泣かされたが、今季は嫌なイメージを払しょくするような展開となり、6回までゲームを作り続けた。