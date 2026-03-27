Image: United Airlines

米ユナイテッド航空が、空の旅の新しい形を発表。エコノミークラスに新たに加わるのは、「United Relax Row」。ごろ寝旅ができるシートです。

United Relax Rowは、3列シートにフットレストがついた席。このフットレストが90度まで上がることでシートと並びます。シート＆フットレストの上にブランケットを乗せれば、そこは横になれるごろ寝スペース。今までのエコノミークラスとは、とくに長距離フライトで大きな差がでそう。

Screenshot: Gizmodo US/ United Airlines

United Relax Rowは2027年、アメリカ拠点のフライトから導入予定。ボーイング787・777にて、1機最大12列を設置予定。2030年までに200機以上の機体に導入する計画とのこと。ポジションとしては、エコノミーとプレミアムプラスクラスの間。United Relax Row搭乗者には、マットレスパッドやブランケットなど、専用のアメニティが用意されるとのこと。

現時点では価格は明らかにされていませんが、座席3つを占領するのでそれなりにしそうですね。それでも、エコノミークラスには変わりないので、比較的リーズナブルなはず。カップルや子ども連れの家族などにとっては使い勝手も良さそうです。

Source: PR Newswire