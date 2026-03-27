シチュエーションコメディ「アリフォルニア」くりぃむ有田、Snow Man深澤ら出演者コメントと場面写真を一挙公開！

テレ東では、3月30日（月）深夜24時30分より、シチュエーションコメディ「アリフォルニア」（全4話）を放送いたします。主演を務めるのは、TVコントは約20年ぶりとなる有田哲平（くりぃむしちゅー）。共演には、深澤辰哉（Snow Man）、鈴木もぐら（空気階段）、兎（ロングコートダディ）が参戦。トップアイドルからキングオブコント王者まで、異色の豪華キャストが「アリの巣」に集結しました。

主人公は、これまでの“アリ生”の中で培われたコンプレックスや失敗体験の数々により、 自堕落なアリになってしまった「働けないハタラキアリ」のアリタ（有田哲平）。そんなアリタを過保護なまでに気にかけ、労働の素晴らしさを説く「働き者のハタラキアリ」のアリツグ（深澤辰哉）。そして、哲学的に労働を拒否し、ハタラキアリたちを不労へと誘う「働かないハタラキアリ」のアリババ（鈴木もぐら）、自由を謳歌しながらトラブルを呼び込む謎多きフリーランスのアリーランス（兎）が登場します。

地中深くの閉ざされた世界で巻き起こるのは、不条理で奇妙な出来事の数々。その度に、アリは怒り、哀しみ、惑いますが、やがて必ず希望を見つけ出し、すっきりと解放されます（カタルシス！）。これは、アリタたちがごく普通の日常「いま」を重ねていく心温まる物語。現代社会の孤独や停滞感をアリに投影した”寓話的コメディ”です。

さらに今回、第1話放送直後より「TVer」にて全４話を一挙先行配信。回を重ねるごとに目まぐるしく変化していく関係性、徐々に露わになる深淵的なテーマ。全話イッキ見・繰り返し視聴することで、より刺激的で濃厚な体験ができる番組です。

≪出演者コメント≫

■有田哲平（アリタ 役）

これは果たしてコントなのか、コントじゃないのか。

僕自身、演じていながら「今、何をしているんだ？」と混乱するような、未体験のストーリーです。

深澤君、もぐら、兎という一癖も二癖もある天才的なキャスト陣、プロフェッショナルなスタッフ陣、みんなの熱量が合わさって、最高の仕上がりになっていると思います。

第2弾、第3弾、ライブ化と続けていきたい番組ですので、その序章をぜひご覧ください。

©テレビ東京

■深澤辰哉（アリツグ役）

僕はこの番組のために毎日セリフ覚えをして準備していました❗️

それぞれのキャラクターのクセ強を楽しんでください❗️

本当に一生懸命取り組んだので

ぜひ観てください✨

©テレビ東京

■鈴木もぐら（アリババ役）

説明不能！説明不要！説明無用！

観ていただければ全てがはじまります。

いらっしゃいませ。

©テレビ東京

■兎（アリーランス役）

アリのコントができました。アリが好きな方、コントが好きな方はぜひ観てください。

そうじゃない方は、なんでこのコメントを読んでいるのかわかりません。

©テレビ東京

≪スタッフコメント≫

■監督・プロデューサー 牧島俊介（テレビ東京）

高校生の頃、『くりぃむしちゅーのオールナイトニッポン』に魅了されて以来、有田さんに憧れ続けてきた私が、10枚の企画書をご本人のもとへ持ち込み、その中から選んでいただいた番組です。

有田さんにご出演いただく何事にも代え難い強みは、「世の人々は、有田さんが新しい仕掛けをすることに慣れている」ことです。目の肥えた有田ウォッチャーなら、どんな変化球でもスムーズに受け入れてくれるだろう。極めてトリッキーな仕掛けの多い『アリフォルニア』は、挑戦し続けてきた有田さんとそれを見続けてきた日本国民の信頼関係の歴史の上に成り立つ、ある種のドキュメンタリーです。

≪番組概要≫

【タイトル】 シチュエーションコメディ「アリフォルニア」

【放送日時】

第1話「堕落」：3月30日（月）24:30～25:00

第2話「退廃」：４月9日（木）27:05～27:35

第3話「再会」：４月16日（木）27:05～27:35

第4話「超蟻」：４月23日（木）27:05～27:35

※本番組は3月30日(月)に第1話放送後、地上波に先駆けて、広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて一挙先行配信します。

【放送局】 テレビ東京 ほか

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】

有田哲平（くりぃむしちゅー）、深澤辰哉（Snow Man）、鈴木もぐら（空気階段）、兎（ロングコートダディ）

【公式X（Twitter）】 @Alifornia_tx https://twitter.com/Alifornia_tx

【公式Instagram】 @aliforinia_tx https://www.instagram.com/aliforinia_tx