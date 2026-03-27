愛犬とドライブをしていた飼い主さん。運転していると、後部座席に乗っていた柴犬さんが…。悶絶必至、反則級のあざとい行動が話題になっているのです。

キュンとせずにはいられないその光景は記事執筆時点で22万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：車の運転をしていたら、後部座席にいた犬が…まるで恋人のような『あざとすぎる行動』】

運転していると、後ろから犬が…

Xアカウント『@chomechiki』に投稿されたのは、柴犬「育三郎」くんのお姿。

この日、飼い主さんと共に車に乗っていたという育三郎くん。

飼い主さんが運転していると…後部座席からひょっこりお顔を出して、そのまま肩にもたれかかるようにして身を委ねたのだそう。

反則級の『あざとい行動』に悶絶

どこか少し眠たげで甘えん坊モードであることが手に取るように伝わってくる表情、恋人同士の距離感を思わせるようなあざと可愛い仕草…。

飼い主さんも思わず悶絶してしまうほどだったのだといいます。

何度も何度も見返したくなるような、愛情に溢れた微笑ましい光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「恋人か！」「かわいい～」「甘える柴犬からしか得られない栄養素がある…」「お顔かわいい」「甘えん坊さんだ」「たまらん可愛さ」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

甘えん坊でわんぱくな柴犬の男の子

2025年4月13日生まれの育三郎くんは、もうすぐ1歳を迎える甘えん坊な男の子。とっても表情豊かで食いしん坊な一面もあり、日々すくすくと成長しているといいます。

まだまだわんぱく盛りでもあり、時には飼い主さんを驚かせてしまうほどのイタズラをやらかしてしまうところもご愛嬌。無邪気で愛くるしいその振る舞いは、日々どれだけ飼い主さんに愛されているかが伝わってくるもの。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす育三郎くんのお姿は柴犬の魅力やたくさんの癒し、笑顔を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chomechiki」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。