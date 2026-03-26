emmi×UGG別注♡春映えイエローの新作シューズが登場

春の足元を軽やかに彩る、特別なコラボシューズが登場♡レディースブランドemmiとUGG®がタッグを組み、機能性とファッション性を兼ね備えた別注モデルが誕生しました。華やかなカラーリングと快適な履き心地で、デイリーからアクティブシーンまで幅広く活躍。これからの季節にぴったりな一足は、コーディネートを一気に春らしくアップデートしてくれます♪

春を彩る別注デザイン

「【UGG for emmi】W GoldenGlow Toggle」は18,700円（税込）。サイズは22cm～26cmまで1cm刻みで展開されています。

人気モデルGoldenGlowからインスパイアされた本作は、バックヒールストラップとレースアップ仕様でフィット感を自由に調整できるのが魅力。

バターのようにやわらかなイエローカラーをベースに、ブラウンとベージュのシューレースを組み合わせたデザインが、春らしい華やかさを引き立てます。

リラックマとearth music&ecologyが夢の共演♡大人かわいい全7型

軽やかで快適な履き心地

機能面にもこだわりが詰まった一足。反発性とサポート性に優れたサトウキビ由来のEVA素材を使用し、軽くて柔らかな履き心地を実現しています。

さらに水への耐性もあるため、アウトドアやアクティブなシーンでも安心して着用可能。日常使いはもちろん、旅行やレジャーにもぴったりな万能シューズです。

女性を支えるサステナブルな背景

このシューズは、協働プログラム「HERproject」の支援のもと製造されています。

国際NGOのBSRが主導する取り組みで、工場で働く女性に教育やトレーニングを提供し、より良い労働環境づくりをサポート。

ファッションを楽しみながら社会貢献にもつながる、今の時代に寄り添った一足です。

春のおしゃれは足元から♡

デザイン性だけでなく、履き心地や背景にあるストーリーまで魅力的なemmi×UGGの別注シューズ。春のコーディネートに取り入れるだけで、ぐっと季節感のあるスタイルが完成します♪

オンラインストアと店舗での展開なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。毎日の足元に、ときめきと心地よさをプラスしてみませんか♡