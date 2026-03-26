高橋克典、満開の桜に包まれた“大岡越前守忠相”の撮影オフショ
俳優の高橋克典が24日、オフィシャルブログを更新。京都での撮影中、満開の桜の中でのロケをしたことを報告した。
現在、自身が主演を務めるNHK BS時代劇『大岡越前９』（BS・BSP4K、2026年秋放送予定）の撮影に臨んでいる高橋。この日、「京都に開花宣言」と題してブログを更新すると「突然の満開の桜の中でロケ」とつづり、桜が咲き誇る中、和装姿でたたずむ高橋の姿を公開。
また、撮影では「素敵なゲストの役者さんとのシーン」と明かし、「素晴らしい演技。柔らかく、足さない」と共演者の演技を称賛。「常に学びです」と役者としての姿勢をにじませた。
「京都」「桜」「大覚寺」などのハッシュタグも添えられており、風情あるロケーションでの撮影となったことがうかがえる。
この投稿にファンから「春を告げる満開の桜と、大岡越前忠相のお写真をありがとうございます」「満開の桜の中素敵」「綺麗」「頑張ってる克典最高にカッコイイ」 「綺麗な場所、イケメンがおるばい」などの声が寄せられている。
現在、自身が主演を務めるNHK BS時代劇『大岡越前９』（BS・BSP4K、2026年秋放送予定）の撮影に臨んでいる高橋。この日、「京都に開花宣言」と題してブログを更新すると「突然の満開の桜の中でロケ」とつづり、桜が咲き誇る中、和装姿でたたずむ高橋の姿を公開。
「京都」「桜」「大覚寺」などのハッシュタグも添えられており、風情あるロケーションでの撮影となったことがうかがえる。
この投稿にファンから「春を告げる満開の桜と、大岡越前忠相のお写真をありがとうございます」「満開の桜の中素敵」「綺麗」「頑張ってる克典最高にカッコイイ」 「綺麗な場所、イケメンがおるばい」などの声が寄せられている。