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意外と知らない通貨の寿命とは？米ドル覇権の限界を示す「帝国のビッグサイクル」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が「【ドルは限界？】帝国のビッグサイクルから考える2026年以降の通貨シナリオ」を公開した。動画では、著名投資家レイ・ダリオ氏が提唱する「帝国のビッグサイクル」理論を基に、米ドルの覇権の行方と今後のシナリオについて解説。「投資というのはどっちが正解かを当てるギャンブルをすることではなく、自分なりのシナリオを持って淡々と進めるしかない」という結論を導き出している。



動画の前半では、1700年以降に存在した通貨の8割方が消滅している事実を挙げ、国家や通貨にも寿命があるという「帝国のビッグサイクル」理論を紹介。ダリオ氏の分析によれば、覇権国家は6つのステージを辿り、現在の世界秩序が「ステージ6に入った」と指摘されている。その根拠として、38兆ドルを超える国家債務や、政治の二極化、そして世界中の大国による独自の決済システムの構築といった「脱ドル化」の兆候が挙げられた。



中盤では、これに対する楽観論にも言及。「投資の神様」ウォーレン・バフェット氏がアメリカの復活力を信じていることや、AIによる生産性向上が「アメリカの借金問題やインフレを乗り越える原動力になる」可能性が示された。悲観論と楽観論が真っ向から対立する現在の金融市場では、人間心理の恐怖と欲望が交錯し、相場が急上昇しては元に戻る「フェイクアウト」と呼ばれる現象が頻発しているという。



動画の終盤では、正解のない時代を生き抜くためのスタンスを提示。相場の行方を完全に当てることは不可能であるため、「自分自身の頭で考え、納得できる判断を繰り返すことが大切」と説いた。歴史の大きなパターンを理解し、感情に支配されずに自分なりの仮説を検証し続けることの重要性を学べる内容となっている。



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