今回は、夫が妻に家を追い出された瞬間を、隣人に目撃されたエピソードを紹介します。

妻に家事をダメ出ししたら…

「俺の転勤を機に、妻と地方に引っ越しました。妻は引っ越しを機に専業主婦になりましたが、家事が雑なんです。妻に指摘すると『ちゃんとやっている』と言いますが……。

そして転勤先での生活に慣れてきた頃、結婚記念日に妻と外食することになったんです。ただ妻は掃除がなかなか終わらず、『俺を待たせやがって』とイライラしました。そして、掃除が終わったと言うので見ると、汚れが残っている部分があり、妻に『お前、どんだけ適当なんだ。まだ汚れがあるだろ？』と指摘したんです。

すると妻は俺を家から追い出し、鍵をかけてしまいました。しかも、その瞬間を隣人の女性に目撃され、『お宅、大丈夫ですか……？』と言われました。俺に恥をかかせた妻が許せません」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ 隣人の女性は、妻とよくお茶やランチをする仲だそうなので、余計に心配したのかもしれませんね。夫としてはだいぶ気まずいでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。