25年3月29日に体調不良で活動を休止し、同12月22日に活動終了を発表していた、ガールズグループME：I元メンバーのCOCOROこと加藤心（25）が26日、インスタグラムを更新。「ご報告。この度、エビス・プロ所属になりました。何事も感謝の気持ちを忘れずに、誠心誠意向き合い一生懸命頑張っていきます！」と新事務所所属と、活動再開を発表した。

また、所属のエビス・プロを通じてコメントを発表。「みなさん、こんにちは。加藤心です。これまでの経験を糧に、これからは一人の表現者として、自分自身の成長と新たな挑戦に向き合いながら、より幅広い活動に取り組んでいきたいと考えています。音楽活動はもちろん、俳優やモデルなど、さまざまな分野にも積極的に挑戦していきたいです」と俳優やモデルへの挑戦に意欲を示した。

その上で「そうした想いの中で、志に共鳴してくださるエビス・プロの皆さまと出会えたこと、そしてこのご縁のもと共に歩めることに、心から感謝しています。まだ未熟ではありますが、誰かの心にそっと寄り添えるような存在になれるよう、ひとつひとつの機会に真摯に向き合い、応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを大切に、日々前向きに取り組んでまいります。これからも、あたたかく応援していただけたら嬉しいです」と意気込みを示した。

またエビス・プロも、鮎川彬代表取締役社長名で文書を発表し「このたび、加藤心の芸能活動再開および当社への所属を正式にお知らせいたします」と加藤の芸能活動再開を報告。「加藤心はこれまで音楽活動を中心に表現の幅を広げてまいりました。活動を通じて培ってきた経験を礎に、この度、再び芸能活動を本格的に再開する運びとなりました。今回の再始動にあたり、本人より『多くのファンの皆様を笑顔にできるような活動に取り組んでいきたい』という強い意志があり、その想いを尊重し、当社としても新たな一歩を共に歩んでいくこととなりました」と所属に至った経緯を明かした。

そして「今後は音楽活動に加え、俳優やモデルなど幅広い分野に挑戦し、国内外を問わず活動の場を広げてまいります。加藤心の新たな活動に、皆様のご期待とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」とした。