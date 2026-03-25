『ヒロアカ』×横浜・八景島シーパラダイスがコラボ！ スタッフ衣装の描き下ろしビジュアルが登場
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボレーションしたイベント「海の生きものたちと一緒にPLUS ULTRA」が、3月24日（火）〜5月7日（木）の期間、神奈川にある横浜・八景島シーパラダイスで開催中だ。
【写真】トートバッグやアクスタも！ 描き下ろしビジュアルのオリジナルグッズも登場
■シーパラで『ヒロアカ』の世界を満喫
今回「アトフェス」の新企画として開催中の「海の生きものたちと一緒にPLUS ULTRA」は、スタッフ衣装をまとったキャラクターたちの描き下ろしビジュアルを使用し、さまざまなコンテンツを展開する期間限定のイベント。
期間中は、ワンデーパスに特典のコラボうちわと景品がもらえるウォークラリーがセットになった「スペシャルチケット」が販売されるほか、緑谷出久と爆豪勝己の録り下ろし音声ガイドを聴きながらシーパラの水槽を探検できる映像アトラクションが実施される。
また、描き下ろしビジュアルを使ったオリジナルグッズが施設内ショップ「フレンディア」と「ジンベエSHOP」に登場。「アクリルスタンド」や「トートバッグ」などがそろい、2000円（税込）購入ごとに数量限定の「ミニキャライラストカード」がランダムでもらえる。
さらに、イベントを盛り上げるフード＆ドリンクメニューも用意。キャラクターをイメージした「緑谷出久のカツカレー」や「爆豪勝己のピリ辛アジフライ定食」、「轟焦凍の辛みそとろろ蕎麦」が展開され、注文すると「コースター」がランダムでプレゼントされる。
【写真】トートバッグやアクスタも！ 描き下ろしビジュアルのオリジナルグッズも登場
■シーパラで『ヒロアカ』の世界を満喫
今回「アトフェス」の新企画として開催中の「海の生きものたちと一緒にPLUS ULTRA」は、スタッフ衣装をまとったキャラクターたちの描き下ろしビジュアルを使用し、さまざまなコンテンツを展開する期間限定のイベント。
また、描き下ろしビジュアルを使ったオリジナルグッズが施設内ショップ「フレンディア」と「ジンベエSHOP」に登場。「アクリルスタンド」や「トートバッグ」などがそろい、2000円（税込）購入ごとに数量限定の「ミニキャライラストカード」がランダムでもらえる。
さらに、イベントを盛り上げるフード＆ドリンクメニューも用意。キャラクターをイメージした「緑谷出久のカツカレー」や「爆豪勝己のピリ辛アジフライ定食」、「轟焦凍の辛みそとろろ蕎麦」が展開され、注文すると「コースター」がランダムでプレゼントされる。