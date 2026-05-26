アメリカとイランとの戦争終結に向けた協議が続く中、イラン外務省は26日、アメリカ軍が行った南部への攻撃に対し「重大な停戦違反だ」と非難する声明を出しました。アメリカ軍は25日、イラン南部のミサイル発射施設やイラン船舶を攻撃したと発表しました。これについてイラン外務省は26日、声明を発表し、「アメリカ軍が重大な停戦違反を犯した」などと強く非難しました。声明ではさらに、「現在進行中の戦闘終結に向けた協議中に