人気YouTuberきりまる、グアム旅行後の体重公開「ボディービルダー大喜びご飯」ダイエットメニューも話題「リアル」「参考になる」
【モデルプレス＝2026/03/25】YouTuberのきりまるが25日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。体重やダイエット中の食事について明かし、反響が寄せられている。
【写真】28歳美人YouTuber、“56.75kg”グアム旅行後の姿
きりまるは「食べすぎた翌日のガチで痩せるダイエットルーティン！※緊急体重測定※」と題した動画を公開。「グアムから帰ってきて2週間ほど立つんですけど」と前置きし、現地での食事を楽しみすぎたことに加え、帰国後も食欲が止まらず「体重測るの怖すぎて、グアム旅行終わってからもずっと避けてて。リアルに1回も測っていません」と、不安げな表情。意を決して体重計に乗ると、ダイエット開始時は58.2kg、旅行前は55.7kgだったという体重が、測定の結果、現在は56.75kgであることが判明した。さらに体脂肪率も、ダイエット開始時の37%から、現在は35.7%に。きりまるは「思っていたよりも増えていない」と、安堵の表情を浮かべ喜びを露わにした。現在は「体重を戻りにくくするために、汗をかいて代謝を上げるダイエットを意識してて」と語り、食事制限だけに頼るのではなく、運動の重要性を身をもって感じていると明かした。
動画後半では、食べすぎた翌日に取り入れている具体的な食事メニューを紹介。メインは、ブロッコリー・ゆで卵・鶏胸肉を合わせた、「ボディービルダー大喜びご飯」と題したご飯。さらに、絹豆腐に納豆を乗せた小鉢など、高タンパクでヘルシーなメニューを披露した。
この投稿に視聴者からは「ダイエット参考になる！」「きりまるちゃん見習って運動頑張ろうかな」「ヘルシーで美味しそう」「真似したい」「隠さずリアルな体重を見せてくれるところ好感持てる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳美人YouTuber、“56.75kg”グアム旅行後の姿
◆きりまる、現在の体重・ダイエットメニュー公開
きりまるは「食べすぎた翌日のガチで痩せるダイエットルーティン！※緊急体重測定※」と題した動画を公開。「グアムから帰ってきて2週間ほど立つんですけど」と前置きし、現地での食事を楽しみすぎたことに加え、帰国後も食欲が止まらず「体重測るの怖すぎて、グアム旅行終わってからもずっと避けてて。リアルに1回も測っていません」と、不安げな表情。意を決して体重計に乗ると、ダイエット開始時は58.2kg、旅行前は55.7kgだったという体重が、測定の結果、現在は56.75kgであることが判明した。さらに体脂肪率も、ダイエット開始時の37%から、現在は35.7%に。きりまるは「思っていたよりも増えていない」と、安堵の表情を浮かべ喜びを露わにした。現在は「体重を戻りにくくするために、汗をかいて代謝を上げるダイエットを意識してて」と語り、食事制限だけに頼るのではなく、運動の重要性を身をもって感じていると明かした。
◆きりまるの動画に反響
この投稿に視聴者からは「ダイエット参考になる！」「きりまるちゃん見習って運動頑張ろうかな」「ヘルシーで美味しそう」「真似したい」「隠さずリアルな体重を見せてくれるところ好感持てる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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