全室サウナ＆源泉掛け流し温泉付き！ 奥湯河原 結唯「本館フルリニューアル客室」

記事ポイント 1フロア1室・120平米超の私邸型ラグジュアリー客室3室が2026年5月15日にオープン全室に源泉掛け流し天然温泉とプライベートサウナを完備先着50組に次回使える20,000円分の優待クーポンをプレゼント 1フロア1室・120平米超の私邸型ラグジュアリー客室3室が2026年5月15日にオープン全室に源泉掛け流し天然温泉とプライベートサウナを完備先着50組に次回使える20,000円分の優待クーポンをプレゼント

神奈川県の奥座敷・奥湯河原に佇む温泉旅館「奥湯河原 結唯 -YUI-」が、本館のフルリニューアルを実施します。

1フロア1室・120平米超の新客室3室が2026年5月15日にオープンし、予約は2026年3月19日より受付中です。

奥湯河原 結唯「本館フルリニューアル客室」

施設名：奥湯河原 結唯 -YUI-所在地：神奈川県湯河原町客室名：瀬音 -SEON- / 風香 -FUUKA- / 翠林 -SUIRIN-予約開始日：2026年3月19日宿泊開始日：2026年5月15日

新客室のコンセプトは「自然と共鳴する私邸型ラグジュアリー」となっています。

奥湯河原の豊かな自然に包まれながら、まるで一棟貸しの別荘のようにくつろげる滞在空間を目指した造りです。

1フロア1室の贅沢な客室設計

客室は1フロア1室、120平米以上の贅沢な広さを誇ります。

大きく開かれた窓の先には、奥湯河原の山林と清流を望むパノラマの景色が広がっています。

リビングからは藤木川を一望でき、自然の息吹を間近に感じられました。

木製のダイニングテーブルや和紙のペンダント照明を配した空間では、四季の移ろいを取り込む私邸のような雰囲気を味わえます。

源泉掛け流しの天然温泉とサウナ

各客室にはサウナと源泉掛け流しの天然温泉を備えています。

自然と静寂の中で心身を整える、贅沢な癒しの時間を過ごせます。

石張りの浴槽から紅葉に染まる渓谷を一望でき、半露天ならではの開放感が魅力です。

ダークトーンの木壁で仕上げたサウナ室には窓を設け、緑を眺めながらととのえます。

休憩スペースには白い壁と木製ベンチを配し、上質な温浴体験を提供しています。

全面ガラス越しに石張りの浴槽と紅葉が広がる眺めは、自然と建築の調和を堪能できる贅沢な空間です。

木目天井の半露天にゆったりとした浴槽を配し、深緑の渓谷と一体になった湯浴みを楽しめます。

本館リニューアル記念キャンペーン

新客室の販売開始を記念し、特別キャンペーンを実施しています。

リニューアル本館客室「瀬音」「風香」「翠林」に宿泊した先着50組に、次回利用可能な20,000円分の優待クーポンがプレゼントされます。

クーポンは全室で利用でき、有効期限は2026年12月末日です。

自家源泉掘削プロジェクト

奥湯河原 結唯では、敷地内にて自家源泉の掘削プロジェクトを開始しています。

森の中にそびえる温泉櫓は、自家源泉を支える設備です。

太いホースの先端から勢いよく湧き出る温泉水が、掘削の成果を物語っています。

町営源泉に加えて自家源泉を確保することで、豊富な湯量による安定した源泉掛け流しが実現する見込みです。

都心から約90分でアクセスでき、奥湯河原の静寂の中で非日常を味わえます。

1フロア1室の120平米超というゆとりある空間に、源泉掛け流し温泉とプライベートサウナを備えた贅沢な客室が揃っています。

自然のパノラマを独り占めしながら心身を癒す、特別な滞在が楽しめます。

奥湯河原 結唯 本館リニューアル客室の紹介でした。

よくある質問

Q. 予約開始日と宿泊開始日はいつですか？

A. 予約は2026年3月19日より受付中で、宿泊開始日は2026年5月15日です。

Q. リニューアル記念キャンペーンの内容は何ですか？

A. リニューアル本館客室に宿泊した先着50組に、次回利用可能な20,000円分の優待クーポンがプレゼントされます。有効期限は2026年12月末日です。

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