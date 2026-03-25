妻に頼まれた「ゴミ出し」を忘れた！仕事よりも「緊急性が高い!?」夫婦円満のため夫があるべき姿に1.2万いいね！「長つづきのコツ」【インタビュー】
妻にゴミ出しを頼まれたことを仕事中に思い出したらどうする？帰り道に「コンビニで牛乳を買ってきて」と頼まれたけど、もう家の前。そんなときどうする？夫婦間のよくあるやり取りを「ギャグ漫画的な最適解」として描いた、イリコイリオ(@iricoirio)さんシリーズ『長つづきのコツ』を紹介するとともに裏側やこだわりについて話を聞いた。
【漫画】夫婦「長つづきのコツ」とは？
■妻と子どもが笑顔でいてくれるなら…!?
夫婦関係を長続きさせる秘訣!?を描いた『長つづきのコツ』は、妻と娘と暮らす平凡なサラリーマンの夫目線で描かれている。「このシリーズのコンセプトは『家庭円満を長つづきさせる主人公の奮闘記』なのですが、基本ギャグ漫画なので大げさに過剰な演出をするよう心がけております。ですので真に受けた方々からお叱りやお怒りのコメントをいただくこともございますが、それらに臆することなく堂々と描くことに気をつけております」と、イリコイリオさん。
ある日、仕事の帰り道に「コンビニで牛乳を買ってきて」と頼まれた。しかし、もう家の目の前。なのに夫は「全然OK！今、駅についたところだから」と言って、来た道を引き返す。この場合「もう今、家の前」と言ってしまう人が多いやり取りだが、妻に「チッ、使えねーなコイツ」と思われるのを避けるための行動だ。本作には1.2万のいいねと、「よくできた夫だな」などの声が集まった。
イリコイリオさんに「人気の理由を考察してみてほしい」とお願いすると、「最近この『長つづきのコツ』シリーズがちょこちょこバズりますが、やはり誰でも周囲の人、とくに家庭内は平穏に過ごしたいと思うので、そのコツが知りたいからではないですかね。生きているとイヤでと様々な人との関わりが生じてくるわけで、それにいちいち気を遣っていては身が持ちませんけれども、そのパワーを家庭のみに全フリしてみたら…？絶対その家庭は円満になりますよね？まぁ実際は皆さん、どうしても仕事優先にしちゃうんですけど…という、極端な男の生き様を見てみたい的な好奇心が時々バズる理由なのかなあ、と勝手に思っております。」と、話してくれた。
4コマ漫画を描く難しさは、「やはり4つしかコマがないので、その中でいかにおもしろいことを始めて、いかにおもしろく終われるか。当たり前なんですけどそれが難しいです。肩に力を入れて『どうだ！』と描いたものがスベったり、寝そべりながら適当に描いたのがバズったり。見返して見るとなんだかよく賢い人たちが言う『間』とか『引き算』とかいうのがぼんやりわかってきたような気がします。」短いが故の足し算引き算が難しいようだ。
「今まで描いた漫画は50本ずつまとめてKindleにて上げております。『イリコイリオアーカイブス』で検索してください。現在、15号まで無料です！最後にこんなにヘタクソな絵の漫画をいつも読んで反応してくれるフォロワーの皆様！本当に感謝しております。『そのままの絵でいい』と言っていただいておりますが、もうちょっと上手になりたいのでどんどんディスってください。」
取材協力：イリコイリオ(@iricoirio)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】夫婦「長つづきのコツ」とは？
■妻と子どもが笑顔でいてくれるなら…!?
夫婦関係を長続きさせる秘訣!?を描いた『長つづきのコツ』は、妻と娘と暮らす平凡なサラリーマンの夫目線で描かれている。「このシリーズのコンセプトは『家庭円満を長つづきさせる主人公の奮闘記』なのですが、基本ギャグ漫画なので大げさに過剰な演出をするよう心がけております。ですので真に受けた方々からお叱りやお怒りのコメントをいただくこともございますが、それらに臆することなく堂々と描くことに気をつけております」と、イリコイリオさん。
ある日、仕事の帰り道に「コンビニで牛乳を買ってきて」と頼まれた。しかし、もう家の目の前。なのに夫は「全然OK！今、駅についたところだから」と言って、来た道を引き返す。この場合「もう今、家の前」と言ってしまう人が多いやり取りだが、妻に「チッ、使えねーなコイツ」と思われるのを避けるための行動だ。本作には1.2万のいいねと、「よくできた夫だな」などの声が集まった。
イリコイリオさんに「人気の理由を考察してみてほしい」とお願いすると、「最近この『長つづきのコツ』シリーズがちょこちょこバズりますが、やはり誰でも周囲の人、とくに家庭内は平穏に過ごしたいと思うので、そのコツが知りたいからではないですかね。生きているとイヤでと様々な人との関わりが生じてくるわけで、それにいちいち気を遣っていては身が持ちませんけれども、そのパワーを家庭のみに全フリしてみたら…？絶対その家庭は円満になりますよね？まぁ実際は皆さん、どうしても仕事優先にしちゃうんですけど…という、極端な男の生き様を見てみたい的な好奇心が時々バズる理由なのかなあ、と勝手に思っております。」と、話してくれた。
4コマ漫画を描く難しさは、「やはり4つしかコマがないので、その中でいかにおもしろいことを始めて、いかにおもしろく終われるか。当たり前なんですけどそれが難しいです。肩に力を入れて『どうだ！』と描いたものがスベったり、寝そべりながら適当に描いたのがバズったり。見返して見るとなんだかよく賢い人たちが言う『間』とか『引き算』とかいうのがぼんやりわかってきたような気がします。」短いが故の足し算引き算が難しいようだ。
「今まで描いた漫画は50本ずつまとめてKindleにて上げております。『イリコイリオアーカイブス』で検索してください。現在、15号まで無料です！最後にこんなにヘタクソな絵の漫画をいつも読んで反応してくれるフォロワーの皆様！本当に感謝しております。『そのままの絵でいい』と言っていただいておりますが、もうちょっと上手になりたいのでどんどんディスってください。」
取材協力：イリコイリオ(@iricoirio)
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