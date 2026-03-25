この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店のYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「スパイス炸裂！刺激的スパイスレシピ「ジャークチキンカレー」の簡単レシピ」と題した動画を公開しました。ジャマイカの伝統料理「ジャークチキン」をカレーにアレンジした、スパイスの香り豊かな一品を紹介しています。



動画の冒頭では、ジャークチキンについて「ジャマイカの伝統的な料理でスパイスが効いた美味しいチキンです」と解説。調理は鶏もも肉の下準備から始まります。食べやすい大きさにカットした鶏もも肉に、砂糖、塩、そしてオールスパイスやチリパウダーなど数種類のスパイスを揉み込み、マリネします。ジャークチキンの調理法は「スパイスを漬け込んで焼く調理法」と説明されており、この下味が味の要となります。



フライパンに油をひき、イエローマスタードシードを熱する「テンパリング」で香りを引き出すところから本格的な調理がスタート。続いて唐辛子、ブラックペッパー、クミンを加え、みじん切りにしたにんにくと生姜、玉ねぎを炒めていきます。そこに下味をつけた鶏肉を投入し、表面にしっかりと焼き色をつけたら、カレー粉を加えてさらに加熱。粉っぽさがなくなるまで炒めるのがポイントです。



最後に水と鶏がらスープの素を加えて煮込み、砂糖と塩で味を調えたら完成。ご飯の上に盛り付けられたカレーは、スパイスの複雑な香りと鶏肉の旨味が凝縮されており、食欲をそそります。



本格的なスパイスカレーを家庭で楽しみたい日に、挑戦してみてはいかがでしょうか。