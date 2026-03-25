春の訪れを感じさせてくれる香り高い食材「木の芽」。爽やかな香りとほろ苦さが料理に季節感を添えてくれます。和え物やご飯ものに加えるだけで、いつもの一皿がぐっと春らしく仕上がりますよ。今回はそんな木の芽を楽しめる人気レシピランキングTOP3をご紹介します。春の食卓を彩る香り豊かなレシピをぜひチェックしてみてください。■【人気レシピNo.1】香りふわっと広がる春の定番！木の芽和え







【材料】（4人分）



水煮タケノコ 1本

塩(ゆでる用) 少々

<木の芽タレ>

酒 大さじ 1

みりん 大さじ 1

しょうゆ 小さじ 1

白みそ 小さじ 1

マヨネーズ 大さじ 1

木の芽 少々



【下準備】



1、水煮タケノコは太めのせん切りにし、塩を加えた熱湯でサッとゆで、ザルに上げて水気をきる。







2、＜木の芽タレ＞の木の芽は水洗いして水気を拭き取り、4枚を飾り用に取っておき、残りは細かく切って他の材料と混ぜ合わせる。



【作り方】



1、水煮タケノコを＜木の芽タレ＞で和え、器に盛り、飾り用の木の芽を添える。







タケノコの木の芽和え【材料】（4人分）水煮タケノコ 1本塩(ゆでる用) 少々<木の芽タレ>酒 大さじ 1みりん 大さじ 1しょうゆ 小さじ 1白みそ 小さじ 1マヨネーズ 大さじ 1木の芽 少々【下準備】1、水煮タケノコは太めのせん切りにし、塩を加えた熱湯でサッとゆで、ザルに上げて水気をきる。2、＜木の芽タレ＞の木の芽は水洗いして水気を拭き取り、4枚を飾り用に取っておき、残りは細かく切って他の材料と混ぜ合わせる。【作り方】1、水煮タケノコを＜木の芽タレ＞で和え、器に盛り、飾り用の木の芽を添える。

【No.2】春の旨みたっぷり！ホタルイカとフキの炊き込みご飯







【材料】（2人分）



お米 1.5合

ホタルイカ(ボイル) 110~120g

<下味>

酒 大さじ 2

しょうゆ 小さじ 2

フキ 2~3本

塩 適量

だし汁 適量

<調味料>

酒 小さじ 2

みりん 小さじ 2

しょうゆ 小さじ 1

塩 小さじ 1/4

木の芽 適量



【下準備】



1、お米は炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。ホタルイカはかたい目とくちばしを取り、サッと水洗いしてザルに上げる。







2、フキは水洗いし、鍋、またはフライパンに入る長さに切る。まな板に並べて塩を全体にかけ、塩が溶けるまで手のひらで転がし、塩をこすりつける。熱湯に塩ごと入れ、煮たったら3分位ゆでて水に取り、粗熱が取れたら切り口から皮をむき、幅5mmの小口切りにする。







【作り方】



1、小鍋に＜下味＞の材料を中火で熱し、煮たったらホタルイカを加える。ひと煮たちしたら火を止めてザルに上げ、残った煮汁も取っておく。







2、炊飯器に洗ったお米、＜調味料＞の材料、(1)の煮汁を入れ、通常に炊く時の量線までだし汁を加える。ひと混ぜしてフキを加え、スイッチを入れる。







3、炊き上がったらホタルイカをのせ、10分そのままで蒸らす。全体に軽く混ぜ合わせ、茶碗によそって木の芽を添える。







【このレシピのポイント・コツ】



お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。



ホタルイカとフキの炊き込みご飯【材料】（2人分）お米 1.5合ホタルイカ(ボイル) 110~120g<下味>酒 大さじ 2しょうゆ 小さじ 2フキ 2~3本塩 適量だし汁 適量<調味料>酒 小さじ 2みりん 小さじ 2しょうゆ 小さじ 1塩 小さじ 1/4木の芽 適量【下準備】1、お米は炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。ホタルイカはかたい目とくちばしを取り、サッと水洗いしてザルに上げる。2、フキは水洗いし、鍋、またはフライパンに入る長さに切る。まな板に並べて塩を全体にかけ、塩が溶けるまで手のひらで転がし、塩をこすりつける。熱湯に塩ごと入れ、煮たったら3分位ゆでて水に取り、粗熱が取れたら切り口から皮をむき、幅5mmの小口切りにする。【作り方】1、小鍋に＜下味＞の材料を中火で熱し、煮たったらホタルイカを加える。ひと煮たちしたら火を止めてザルに上げ、残った煮汁も取っておく。2、炊飯器に洗ったお米、＜調味料＞の材料、(1)の煮汁を入れ、通常に炊く時の量線までだし汁を加える。ひと混ぜしてフキを加え、スイッチを入れる。3、炊き上がったらホタルイカをのせ、10分そのままで蒸らす。全体に軽く混ぜ合わせ、茶碗によそって木の芽を添える。【このレシピのポイント・コツ】お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。

【No.3】香りがアクセント！木の芽が引き立つ春の和風おかず







【材料】（2人分）



お米 1.5合

水煮タケノコ 1/2本

だし汁 適量

木の芽 適量

<調味料>

酒 大さじ 1.5

みりん 大さじ 1/2

薄口しょうゆ 大さじ 1/2

塩 小さじ 1/4



【下準備】



1、お米は炊く30分前に洗い、ザルに上げる。



2、水煮タケノコは、食べやすい大きさの縦薄切りにする。







【作り方】



1、炊飯器にお米、＜調味料＞の材料を入れ、通常の分量までだし汁を注ぎ入れる。さらに水煮タケノコを加え、普通に炊く。







2、炊き上がったら10分蒸らし、しゃもじで全体に混ぜて器によそう。







3、木の芽を手の平にのせ、手と手の間に空間を作りながらポンと叩き(空気で叩くような感じで)、ふわっと香りを出して(2)にのせる。







【このレシピのポイント・コツ】



お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。



たけのこご飯 シンプルだけど旨味たっぷり by杉本 亜希子さん【材料】（2人分）お米 1.5合水煮タケノコ 1/2本だし汁 適量木の芽 適量<調味料>酒 大さじ 1.5みりん 大さじ 1/2薄口しょうゆ 大さじ 1/2塩 小さじ 1/4【下準備】1、お米は炊く30分前に洗い、ザルに上げる。2、水煮タケノコは、食べやすい大きさの縦薄切りにする。【作り方】1、炊飯器にお米、＜調味料＞の材料を入れ、通常の分量までだし汁を注ぎ入れる。さらに水煮タケノコを加え、普通に炊く。2、炊き上がったら10分蒸らし、しゃもじで全体に混ぜて器によそう。3、木の芽を手の平にのせ、手と手の間に空間を作りながらポンと叩き(空気で叩くような感じで)、ふわっと香りを出して(2)にのせる。【このレシピのポイント・コツ】お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。お米は、最初に入れる水を最も吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。

ゆでた具材に木の芽の爽やかな香りをまとわせた、春らしさ満点の一品。すり鉢でトントンと木の芽をたたくと、ふわっと広がる香りが食欲をそそります。口に入れるとほろ苦さとコクがジュワッと広がる上品な味わい。あと一品欲しいときにもサッと作れるので、春の食卓にぜひ取り入れたい定番レシピです。■【2位以降も絶品ぞろい】木の芽の人気レシピ旬のホタルイカとフキの香りが広がる、春ならではの炊き込みご飯。炊飯器で手軽に作れるのもうれしいポイントです。炊き上がったご飯に木の芽を添えると、爽やかな香りがふわっと広がり、春のごちそうに。食卓に並べれば季節感たっぷりの一品になりますよ。仕上げに木の芽を添えるだけで、料理の香りと彩りがぐっと春らしくアップ。ほんのり爽やかな風味が加わり、いつもの一皿がワンランク上の味わいになります。食卓のアクセントや季節感を出したいときにぴったりのレシピです。■シーン別に楽しむ木の芽レシピ木の芽は和え物で香りを楽しむのはもちろん、炊き込みご飯に添えれば季節感たっぷりの主食に。仕上げにのせるだけでも、ふわっと広がる香りで料理の印象がぐっと変わります。春の食材と組み合わせれば、普段の食卓が一気に華やぎますよ。ぜひ春の香りを楽しむ木の芽レシピを取り入れてみてください。(E・レシピ編集部)