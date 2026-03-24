俳優の小泉孝太郎（47）が24日放送のテレビ朝日系「火曜の良純孝太郎3時間SP」に出演。自身の祖父と祖母が駆け落ちしていたと明かした。

この日は「良純＆孝太郎がボートに乗り込み東京渋谷を大冒険！」として、小泉と石原良純が渋谷や表参道などで歴史の変化を探求。

表参道ヒルズと、旧同潤会アパートを再現した「同潤館」にさしかかると小泉は「僕ちょっと感慨深くて」と言い、「僕のおじいちゃんとおばあちゃん、駆け落ちしてここに住んでいたんです」と明かしたもの。

祖父とは、小泉の父で元首相の小泉純一郎氏の父で衆議院議員、防衛庁長官を務めた小泉純也氏。鹿児島県出身で、小泉又次郎氏の娘婿となった。

石原は「え〜〜！」と驚き、「小泉家が鹿児島の時代？」と効くと「鹿児島から、僕の祖父が出てきた時くらいですね。昔、その写真ありましたもん。家に」と言い「お祖母ちゃんは、横浜横須賀なんですよ」と説明。「駆け落ちまでするんだったらしょうがない。許すと。本気で政治家目指せって許したみたいですね」と語った。

いつくらいに？と聞かれると「僕の父が昭和17年生まれなんで、そのちょっと前でしょうね」と感慨深そうに同潤館を見つめていた。