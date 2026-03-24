【兵庫県/犬のイベント】わんちゃん撮影会も実施！「明石T3テラス オープンフェスタ」（明石T3テラス）3/28開催

こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのmakiです。兵庫県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！

イベント概要出典：公式Instagram@akashi_t3terrace

2026年4月にオープンを迎える「明石T3テラス」にて、3月28日（土）に「明石T3テラス オープンフェスタ」が開催されます。

明石T3テラスは明石市役所に隣接したエリアにあり、明石海峡を望む開放的なロケーションでが魅力の新スポットです！

出典：公式サイト

甲子園球場1.6個分の広さのスペースで開催される今回のイベントでは、マルシェや撮影会、ステージイベントなど、見る・食べる・体験するが揃い1日たっぷり楽しめますよ～！

おでかけしやすいこの季節、愛犬と一緒にお散歩がてら遊びに行こう♪

ドッグランでわんちゃん撮影会

出典：公式Instagram@akashi_t3terrace

ドッグランエリアで行われる「わんちゃん撮影会」は、なんと無料で参加できます！（当日受付）

ドッグランで走り回る愛犬の姿を写真に収めてもらいませんか？

このドッグランはイベント限定ではなく、常設の無料ドッグランとして設置されます。

出典：公式Instagram@akashi_t3terrace

地面はふかふかの天然芝と、周辺は真砂土になっている広々としたドッグランです。

小型犬エリア（体重10キロ未満）と大型犬エリア（体重10キロ以上）の2つに区切られていて、のびのび遊べます！

※参加には狂犬病予防接種証明書・混合5種ワクチン接種証明書が必要です。

多彩なブースが出店するマルシェ

出典：公式Instagram@akashi_t3terrace

当日はお買い物から食事まで、様々なブースが出店されます。

一品一品手作りにこだわったお弁当、100%ビーフパティを使用した淡路島バーガー、珈琲好き夫婦が営む珈琲店、インド刺繍リボンの雑貨店などなど盛りだくさん！

お買い物や食事も愛犬と一緒に楽しめますよ。

イベントエリア

出典：公式Instagram@akashi_t3terrace

イベントエリアでは、しゃぼんだまパフォーマンス（しゃぼんだまきなこ）や軌道星隊シゴセンジャーショー（明石市立天文科学館）などのステージでイベントを盛り上げます！

人気のゲーム機や家電製品などの豪華景品が当たる「お楽しみ抽選会」の開催もあるので、ぜひ参加してみてくださいね。

イベント詳細イベント名称 明石T3テラス オープンフェスタ開催日時3月28日（土） 10:00～16:00 ※荒天中止場所兵庫県明石市中崎1丁目（明石市役所前バス停隣）入場料無料https://at3t.jp/