「え!?手作りなの!?」佐久間大介、共演アイドルにもらったクッキーに「クオリティ高すぎ」の声！
Snow Manの佐久間大介さんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。共演者にもらったクッキーを披露し、反響が寄せられています。
【写真】佐久間大介が共演アイドルにもらったクッキー
この投稿には「え!?手作りなの!?」「ももきゅんのアイシングクオリティ高すぎ」「ももきゅんクッキーいいなー」「スペルミスかと思いきやキュンだし ハートじゃなくて桃なのね！」「ももきゅんお菓子作りも天才なのか」「ももきゅん手作りすごーー！！！」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】佐久間大介が共演アイドルにもらったクッキー
「ももきゅんお菓子作りも天才なのか」佐久間さんは「#ラヴィット ！ ありがとうございました！シーズンレギュラーのももきゅんが最後の回だったので、出演者みんなに手作りクッキーくれた ありがとう、ももきゅん！」とつづり、2枚の写真を投稿。指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ「≠ME(ノットイコールミー)」の「ももきゅん」こと櫻井ももさんが手作りしたアイシングクッキーが写っています。クッキーは「佐久間さん Thankyun」と書かれたものと、櫻井さん自身の似顔絵と思われるイラストが描かれたものの2枚がありますが、どちらもとてもクオリティーが高いです。
「春と夏が一度に来たような華やかなさ」Xでたびたび情報番組『ラヴィット！』（TBS系）に出演した際のオフショットを投稿している佐久間さん。同日に「#ラヴィット！はじまります！！」とつづり、お笑いコンビ・ちょんまげラーメンの田渕章裕さんとのツーショットを公開しました。ファンからは「さっくんぴかぴかだね」「春と夏が一度に来たような華やかなさ」などのコメントが寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)