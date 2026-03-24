元タレントの坂口杏里容疑者（３５）が、窃盗容疑で警視庁に現行犯逮捕されていたことが２４日、わかった。

今月１７日、東京都八王子市のコンビニエンスストアで約３００円のサンドイッチ１個を万引きした疑い。店内で坂口容疑者の不審な挙動に気付いた従業員が、高尾署に直接連絡。その後、店の出入り口付近で、従業員が坂口容疑者を取り押さえ、駆け付けた署員に引き渡したという。

坂口容疑者の母は２０１３年に亡くなった女優の坂口良子さん。

ＳＮＳ上では「３００円も払えないのか…」「なんか悲しくなってくるよな」「なんて日だ！」といった声が寄せられている。

それにしても波乱万丈だ。坂口容疑者は母と死別したのち、１６年１０月にセクシー女優デビュー。２２年６月に一般男性との結婚を発表したものの同年８月にスピード離婚した。２５年９月には２５歳年上の一般男性と再婚したが、同年１１月にＳＮＳで再び離婚を報告した。

これで警察絡みの報道は３度目。１７年４月にホストクラブに勤める３０代ホストに金を借りようとして断られ逆上。現金３万円を脅し取ろうとした疑いで逮捕された。１９年８月には元交際相手の男性の自宅マンションに侵入したとして、住居侵入の疑いで逮捕されている。

２度目の離婚後、坂口容疑者は新宿２丁目のゲイバーで働くなどしていた。今年２月にはインスタグラムで「ライバー事務所を立ち上げる事になりました」と宣言。「光り輝く原石を発掘し、スカウトしていきたいと思います」「一緒にＴｉｋＴｏｋドリーム掴みませんか？ 一緒に盛り上げてくれる方大募集中！ ＤＭお待ちしております！」と呼びかけていた。