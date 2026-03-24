元タレントの坂口杏里容疑者（35）がコンビニでサンドイッチ1個を万引きしたとして、窃盗容疑で現行犯逮捕されていたことがわかった。

各社報道によると逮捕されたのは17日で、東京・八王子市のコンビニにて約300円のサンドイッチを盗んだ疑いが持たれており、本人は容疑を認めているという。万引きに気付いた店員が坂口容疑者を取り押さえ、駆けつけた署員が逮捕。現在も勾留が続いているという。

波紋を呼ぶ行動でたびたびSNSやネットニュースを騒がせてきた坂口容疑者。’22年6月に元女性の格闘家・福島進一氏と出会って1カ月のスピード婚を果たすが、’23年9月にわずか1年で離婚。

その後、昨年9月に25歳年上の一般男性と、”交際0日婚”をTikTokで発表。「NEWSポストセブン」が9月30日に配信したインタビューによると、関西のガールズバーで働いていたときの客だといい、《生涯を共にしたいって思いましたから。私は前回のような失敗は2度としたくない。でも今の旦那さんは、一緒にいて衝突することもないし、なにより私をずーっと見守ってくれて、包み込んでくれるんです》と幸せいっぱいの様子だったのだが――。

この再婚生活も長くは続かず、わずか2カ月後の11月18日にはTikTok上で2度目の離婚を報告。詳細は語られなかったが“バツ2”となったことを明かしていた。

私生活だけでなく、今年に入ると坂口のビジュアルにも注目が集まった。昨年11月から新宿二丁目のバー「オネェスターズ」の”ママ”として働いていた坂口は、バーのオーナーの”ウヅちゃん”のInstagramに1月ごろから頻繁に登場していたのだが、その”激変ぶり”が度々ネットニュースにもなった。

手の甲にはタトゥーが刻まれ、以前よりも表情は穏やかで健康的でふっくらとした容姿へと激変していたのだ。かつては水着グラビアに挑戦していた経験などからも“ほっそり”としたイメージを抱いていた人が多かったことから、この激変ぶりに驚く声が続出。ウヅちゃんのTikTokでは、坂口の激変ぶりにも温かいコメントも集まっていた。

《杏里さん、優しいお顔になってます。こちらも笑顔になりました》

《毒素抜けて素敵な顔に戻ってる！》

《幸せになるんだよー》

《幸せそうで良かった》

2度目の離婚を乗り越えて、バーの”ママ”として再起するはずだった坂口。“幸せそう”と評判を呼んだ近影からわずか数カ月での逮捕に衝撃が広がっている。