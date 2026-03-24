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01.WET DREAM
02.MERMAID
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06.HOWEVER
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08.THINK ABOUT MY DAUGHTER
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12.BEAUTIFUL DREAMER
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01.STORM
02.Déjàvu
03.DESIRE
04.SHINE
05.IN SILENCE
06.SEARCH FOR REASON
07.I for You
08.SOUL LOVE / GLAY cover
09.BELIEVE
10.ROSIER
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01.TRUE BLUE (¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥ó¥É¡È¥Æ¥Ê¥·¡¼¡É)
02.BELOVED (¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥ó¥É ¡ÈTHE¡úBAND¡É)
03.WISH (LUNA SEA & GLAY)
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GLAY
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06.HOWEVER
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12.BEAUTIFUL DREAMER
LUNA SEA
01.STORM
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