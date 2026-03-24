「なんか悪いことしてきた顔」の猫に爆笑　イカ耳×ピン尻尾が語る“現場”の緊迫感

「キッチンでなんか悪いことして来た顔してる」そんなコメントと共にXに投稿された1枚の写真が、多くの人の笑いを誘っています。

写真に写っているのは、マンチカンの男の子・アーサーくん。少し耳を伏せた「イカ耳」状態になりつつ、尻尾はピンと立てて意気揚々とこちらへ歩いてくる姿は、たしかに「何かやらかしてきました」と顔に書いてあるかのようです。

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飼い主さんの投稿によると、今回の写真はキッチンの方から姿を現したアーサーくんを撮影したそうですが、果たして何をしていたのでしょうか。

当時の状況を詳しく聞くと、「アーサーはコロコロクリーナーが大好きなのですが、おそらくそのクリーナーを剥がしたゴミを、ゴミ箱で漁ろうとしていたのではないかと思われます」とのこと。

なんでも、キッチンからゴミ箱にのぼるような音が聞こえたため、飼い主さんが様子を見に行こうと立ち上がったのだそう。すると、飼い主さんがキッチンに向かう気配を察知したのか、慌ててゴミ箱から飛び降りる音が聞こえ、いそいそと出てきたのがこの写真の瞬間だったといいます。

猫ちゃんが尻尾をピンと立てるのは、嬉しい時や甘えたい時、興奮している時などのサインと言われています。イカ耳と合わさったこの表情について飼い主さんは、「怒られるダメなことだとは認識しているようです。その結果があの顔だったのかもしれません」と笑って振り返ってくれました。

普段からとにかく遊ぶのが大好きで、人懐っこく好奇心旺盛な性格だというアーサーくん。怒られると分かっていても、どうしても大好きなコロコロのゴミが気になってしまったのでしょう。

「やばい、見つかる！」と慌てて誤魔化そうとしているかのような愛嬌たっぷりの姿に、思わず許してしまいたくなる可愛らしいエピソードでした。

＜記事化協力＞

マンチカンのアーサーさん（@MunchKINGArthur）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032408.html