「リブート」最終回目前で相関図に変化 “裏切り”発覚も「まだ何かある？」「気になりすぎる」と注目集まる【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/24】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第9話が、22日に放送された。29日の最終話放送を前に、相関図の変化に注目が集まっている。＜※以下ネタバレあり＞
【写真】警察内のスパイ？第9話ラストに裏切った衝撃の人物
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
これまでの10億円、100億円の盗難事件がすべて合六（北村有起哉）の自作自演であり、次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えるためだったことが明らかに。一香（戸田恵梨香）は自身が夏海であることを認め、早瀬夫婦は合六が率いる裏組織の壊滅を決意した。
夏海（リブート後＝戸田）は弁護士の海江田（酒向芳）を脅し、弥一側への資金の流れの詳細を突き止めることに成功。一方、早瀬は合六の部下である冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の説得に失敗し、捕らえられてしまう。その事実を協力していた警察の監察官・真北正親（伊藤英明）にも伝え、捜査2課と連携して現行犯逮捕する計画が進むが、早瀬を救うため合六のもとへ向かった夏海の前には、弥一と正親の兄弟2人の姿が現れる。実兄である弥一を“クジラ”とし、その不正を暴こうと早瀬に協力していた正親だったが、「まあ見ての通り僕はこっち側の人間だったということです」と裏切りをあっさり認めた。
第9話の放送後、公式サイトで公開された相関図には、正親から合六への矢印が追加され「内通者？」と記載された。これを受けSNS上では「ハテナが付いてるってことはまだ何かある？」「真北は早瀬側だと信じたい」「どんでん返し待ってる」「やっぱり真北がキーになりそう」「ハテナが気になりすぎる」「相関図が考察要素になるのすごい」「最後まで分からない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】警察内のスパイ？第9話ラストに裏切った衝撃の人物
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」第9話 警察内スパイの正体判明か
これまでの10億円、100億円の盗難事件がすべて合六（北村有起哉）の自作自演であり、次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えるためだったことが明らかに。一香（戸田恵梨香）は自身が夏海であることを認め、早瀬夫婦は合六が率いる裏組織の壊滅を決意した。
夏海（リブート後＝戸田）は弁護士の海江田（酒向芳）を脅し、弥一側への資金の流れの詳細を突き止めることに成功。一方、早瀬は合六の部下である冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の説得に失敗し、捕らえられてしまう。その事実を協力していた警察の監察官・真北正親（伊藤英明）にも伝え、捜査2課と連携して現行犯逮捕する計画が進むが、早瀬を救うため合六のもとへ向かった夏海の前には、弥一と正親の兄弟2人の姿が現れる。実兄である弥一を“クジラ”とし、その不正を暴こうと早瀬に協力していた正親だったが、「まあ見ての通り僕はこっち側の人間だったということです」と裏切りをあっさり認めた。
◆「リブート」相関図の変化に注目集まる
第9話の放送後、公式サイトで公開された相関図には、正親から合六への矢印が追加され「内通者？」と記載された。これを受けSNS上では「ハテナが付いてるってことはまだ何かある？」「真北は早瀬側だと信じたい」「どんでん返し待ってる」「やっぱり真北がキーになりそう」「ハテナが気になりすぎる」「相関図が考察要素になるのすごい」「最後まで分からない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】