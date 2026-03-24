【埼玉/犬のイベント】 屋内ゲレンデでワンちゃんと雪遊びやマーケットを楽む「Dog Friends Market in 狭山スキー場」（狭山スキー場）4/4

こんにちは！ おでかけわんこ部スタッフのむっちーです。埼玉県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！

出典：公式Instagram @dogfriendsmarketイベント概要

埼玉県所沢市にある全天候型の屋内ゲレンデ「狭山スキー場」で、初開催となるドッグイベント「Dog Friends Market」が行われます！

普段はワンちゃんが入れない施設ですが、この日だけは特別に入場OK。屋内ゲレンデなので、天候を気にせず楽しめるのもうれしいポイントです◎

出典：公式Instagram @dogfriendsmarket

一緒に参加できるゲーム大会や、お買い物を楽しめるマーケットエリア、ほっと一息つけるフードコートをはじめ、有料の雪上エリアではワンちゃんと雪遊び体験も♪

春の陽気を感じる季節に、雪の上で思いきり遊べます。

愛犬と一緒に普段は入れない特別な空間で過ごせるのはもちろん、ワンちゃん連れでない方も楽しめるドッグイベントです！

わくわくのゲーム大会【無料エリア】

出典：公式Instagram @dogfriendsmarket

スキー場内にいるワンちゃんなら、だれでも無料で参加できるゲーム大会です♪ 無料エリアで開催されるので、気軽に挑戦できますよ◎

「ワンちゃん名前しりとり大会」

会場にいるワンちゃんの名前でしりとりに挑戦！ 「うちの子の名前もつながるかな」とワクワクしながら楽しめそう♪

もしかしたら、同じ名前の子に出会えたり、珍しい名前の子の登場に盛り上がったりするかも。

いったい何頭までワンちゃんの名前がつながるのか、参加者はもちろん、見ているだけでもワクワクしそうですね！

■開催時間：11:00～11:30

「ワンちゃんじゃんけん大会」

ワンちゃんの姿勢でグー・チョキ・パーに挑戦！ すべての姿勢ができなくても、ちょっと失敗しちゃっても大丈夫。ワンちゃんたちの個性あふれるじゃんけん勝負もかわいいポイントです。

どのワンちゃんが勝ち抜くのか、会場みんなでドキドキしながら楽しめそうですね。見事勝ち残った子には、うれしい景品のプレゼントもありますよ♪

■開催時間：13:30～13:50

ワンちゃんを連れていない方も楽しめる♪ マーケット【無料エリア】

出典：公式Instagram @dogfriendsmarket

マーケットエリアには、愛犬との暮らしをもっと楽しく心地よくしてくれるショップが並びます。こだわりの犬服や首輪・リード、オリジナルデザインのグッズに加え、おやつやハンドメイド作品、愛犬のためのマッサージまでもりだくさん♪

当日はお買い物を楽しむだけでもOK！ 無料エリアなので、気軽に訪れられそうです。

詳しい出店情報は、「Dog Friends Market」の公式インスタグラム@dogfriendsmarketで、随時紹介されます。ぜひチェックしてみてくださいね。

ゲレンデ雪遊びを満喫！【有料エリア】

出典：公式Instagram @dogfriendsmarket

雪遊びが楽しめる、有料のゲレンデ（雪上エリア）も登場！ 屋内ゲレンデなので、外の雪山ほど寒すぎず足元が泥だらけになる心配もなし◎ 愛犬の雪遊びデビューにもぴったりですね。

ゲレンデ（雪上エリア）では、リードを着用の上、雪の上で思いきり遊べます。さらに、家族やお友だち同士で利用できる「ノーリード貸切エリア」や、雪の上を全力で走ってタイムを測る「20m Wan-Dash」など、雪上ならではの体験が用意されています♪

■ゲレンデ雪遊びエリア入場料：大人（中学生以上）1,000円／犬1頭1,000円

※2m以上のロングリードは禁止です。

■ノーリード貸切エリア利用料金：30分／2,000円（別料金）

※30分は入れ替え時間を含みます。

※当日、会場で受付となります。

■20m Wan-Dash参加料金：1走／1,000円（別料金）

※当日、会場で受付となります。

Instagram投稿で参加♪ ハッピードッグ大賞

出典：公式Instagram @dogfriendsmarket

イベント当日、狭山スキー場でハッピーに楽しんでいる様子をご自身のInstagramに投稿してくれた飼い主さんの中から、「ハッピードッグ大賞」を選出！ 会場で大賞発表と授賞式が行われます。

大賞受賞者には素敵な賞品も用意されているので、ぜひハッピーな愛犬の姿を投稿してみてくださいね。投稿する際は、公式インスタグラム@dogfriendsmarketをメンションするのを忘れずに♪

■大賞発表＆授賞式開催時間：14:30～14:50

※大賞発表の時間に会場にいない場合は対象外となるので、ご注意ください。

「Dog Friends Market」ご協力とお願い

出典：公式Instagram @dogfriendsmarket

狭山スキー場の周辺エリアは、ベルーナドームの敷地となっています。そのため、ワンちゃんを歩かせることができないエリアがあります。西武球場前駅周辺、ベルーナドーム敷地内、ベルーナブルーパーキング内では、カートやキャリーバッグ、抱っこなどでの移動をお願いいたします。

また、狭山スキー場以外の施設は利用できません。会場の外でワンちゃんに排泄をさせないよう、ご協力をお願いいたします。

公式Instagram @dogfriendsmarket

入場前には、3種以上の混合ワクチン接種証明書と狂犬病予防接種証明書（抗体価検査書可、猶予証明書可）の提示が必要です。証明書の確認は、アプリ「Wan！Pass」を利用すると受付がスムーズでおすすめです！

狭山スキー場では、今回が初開催のドッグイベントとなります。みなさんが気持ちよく過ごせるよう、マナーへのご理解とご協力をお願いします！

イベント詳細イベント名称Dog Friends Market in 狭山スキー場 開催日時2026年4月4日（土） 10:00～15:00場所狭山スキー場入場料無料（有料エリアあり）

※このイベントの企画運営は、ホッチ＆パル株式会社が行っています。狭山スキー場へのお問い合わせはご遠慮ください

公式サイト