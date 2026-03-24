Snow Man宮舘涼太、250本のバラの花びらが渦巻いて舞うビジュアルを特別公開

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Snow Manの宮舘涼太が、3月31日に発売となる『FRaU MOOK JAXURY 2026』の表紙に登場。発売を前に、花吹雪撮影ビジュアルが特別公開された。

■宮舘涼太が夢の中にいるようなカット

テレビ朝日の主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（4月4日スタート）で、未来から時空を超えて現代にやってきた主人公を演じる宮舘。今回、本誌から特別公開の一枚でも、白、ピンク、赤…250本のバラの花びらが渦巻いて舞うなか、夢の中にいるように、軽やかにリアルに、現実を超えた。

中ページは、さらにバラに埋もれ横たわった、繊細で美しすぎる「舘様」、少年のような無垢で鋭い表情の「舘様」、一転してスタイリッシュかつ大胆なポーズで赤と黒のセットアップ姿をキメる大人っぽく洗練された「舘様」…本誌だけでしか見られない、新鮮で豊かな表情と魅力は「超保存版」だ。

今回の特集号テーマは“その輝き、「ほんもの」。幸福のラグジュアリー”。

特集号名のJAXURY（ジャクシュアリー）とは、日本のほんもの、ラグジュアリー（心地よさ、輝き）を意味する。宮舘の名前にかけた特集名は「雅だて、粋だて、男だて」。「雅だて」の「雅（みやび）」の語源は平安時代の「宮びる」。「男だて」は、戦国時代の個性的で洒落た「伊達（だて）者」から転じた江戸時代の言葉「男伊達」。見た目だけでなく、内面に芯のある気風を誇る者を意味する。撮影では自ら花を腕いっぱいに持って舞い、難しいポーズもいきいきと瞬時に対応。常にまず自ら楽しみ、そして周りを楽しませるのが身上の宮舘は、幸せ溢れる心地よさ＝ラグジュアリーを、ごく自然に体現していた。

■書籍情報

2026.03.31 ON SALE

『FRaU MOOK JAXURY 2026』

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

SINGLE「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」

■関連リンク

FRaU 公式サイト

https://gendai.ismedia.jp/frau

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

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