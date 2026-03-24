「カリフォルニアポスト紙」のジャック・ハリス記者がドジャースの開幕戦のチケットが記録的な高騰を示していると報じた。

チケットサイト「TickPick」によると、26日（日本時間27日）に行われるダイヤモンドバックスとの開幕戦のチケット価格が記録的な高騰で、二次流通市場での平均購入価格は392ドル（6万2085円）に達している。TickPickによれば、MLBの本拠地開幕戦としては史上最高額。また、MLBの球場で行われるレギュラーシーズンの試合としても、過去最高の価格となっている。

リーグ史上、これを上回る平均チケット価格となったのは、2022年にカブスとレッズが対戦した「フィールド・オブ・ドリームス」ゲームのみだが、この試合は映画で有名なアイオワ州のトウモロコシ畑に設けられた特設球場で行われ、収容人数は8000人未満に限られた。また、今季のドジャース開幕戦のチケット価格は、前年の開幕戦（2024年のワールドシリーズ制覇を祝った試合）と比べて55％も上昇している。

今年は試合前のセレモニーで、2025年のワールドシリーズ優勝記念バナーが掲げられる予定だ。最低入場価格も現在196ドル（3万1042円）となっており、今季の他球団の開幕戦のチケット平均価格と比べても突出している。ドジャースに次いで2番目に高いのは、25日にジャイアンツがヤンキースを迎える試合で119ドル（1万8847円）となっている。