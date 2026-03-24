「脱中国依存」は実現できるのか…日本に課せられた「レアアース規制」という呪縛

【前編を読む】汚染垂れ流しで低価格開発、輸出規制で日本に圧力…中国による「レアアース支配」という悲劇

米国の半導体規制に「学んだ」

よくできた策だが、それもそのはず、中国には「先生」がいる。米国だ。'22年から米国が始めた対中半導体規制と、中国のレアアース輸出規制の制度はよく似ている。米国は「半導体」棍棒で中国を殴り、それを真似て中国は「レアアース」棍棒を作り上げた。

それゆえ今回の規制でも、対象企業・機関は40だけと甘くみてはならない。中国がお手本とする米国の輸出規制では、対象企業等のリストは頻繁に更新され、新規に追加されている。中国も「先生」同様、ことあるごとにリストに企業を追加してくることが考えられる。いや、日本だけではない。米国や欧州などとの対立でも、中国はこの武器を積極的に活用していくだろう。

その点、日本は「脱中国の優等生」と評価されている。'10年時点では9割だったレアアースの中国依存率は、現在では6割台にまで下がった。オーストラリア産鉱石をマレーシアで加工し、日本に輸入するサプライチェーンも構築できた。緊急時の備蓄もある。

そんな優等生でも、レアアースの呪縛を振りほどくにはほど遠い。特に、EVや再エネに不可欠なテルビウム、ジスプロシウムなど、レアアースの中でも原子番号が大きい「重希土類」と呼ばれる資源では、中国への依存率は依然として高い。軽希土類は世界各地に鉱脈が存在するが、重希土類は中国の江西省と雲南省、ミャンマー、ラオスに集中しているためだ。

日本政府は一部のレアアースについて、'28年末までに中国依存ゼロを目指すも難易度は高い。

いま日本が「呪縛」を解くために必要なこと

このところ脚光を浴びている、南鳥島沖の海底レアアース泥はどうだろうか。今年2月には試験採掘に成功したものの、商業ベースに乗せるハードルは高い。なにせ、東京から1900キロ以上も離れた海底から大量の泥を持ち帰り、その中にごくわずかだけ含まれているレアアースを取り出す工程には、とてつもなくコストがかかるからだ。

これらの対策が成功したとしても、中国依存を脱するまでに10年はかかるだろう。この間は中国から買うしかない。

といっても、何も完全に屈服するだけが道ではない。日本にも半導体材料や電子部品といった、中国にとって必要不可欠な製品はある。また、日本のマーケットも中国にとっては重要で、あちらとしても衝突は不本意なはずだ。中国との対立局面が続くが、完全な断絶も、無条件の依存も、現実的な選択肢ではない。

日本にできるのは、カードを握り、シビアな交渉を続けることだ。レアアースを武器に変えるために中国が10年を費やしたように、日本もまた、10年かけてその呪縛を解く覚悟が要る。

取材・文／高口康太（ジャーナリスト）

たかぐち・こうた／'76年、千葉県生まれ。千葉大学客員教授。中国経済や在日中国人社会などを幅広く取材。近著は『ピークアウトする中国』（梶谷懐氏との共著）

「週刊現代」2026年3月30日号より

汚染垂れ流しで低価格開発、輸出規制で日本に圧力…中国による「レアアース支配」という悲劇