月2回、20分しか面会できない「それまで泣き言ひとつこぼしたことのない親父が、私たちが面会から帰るときにポツンと『寂しい、家に帰りたい』と漏らした。結局、これが生前の親父と交わした最後の言葉になってしまいました。親父が最後にいたのは療養型病院でしたが、そこの先生は退院してもいいと言っていたんです。しかし、ケアマネに、自宅介護は無理だから入院したままのほうがいいと強硬に主張されました。いま思えば、ケア