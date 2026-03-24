ファミマ“増量”ピザまんを実食！のびーるチーズ＆コク旨トマトの間違いない美味しさ＜45％増量作戦＞
【モデルプレス＝2026/03/24】ファミリーマートでは、さまざまな人気商品を価格据え置きで45％増量する「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」キャンペーンを、3月24日（火）より全国約16,400店舗でスタート。本日発売の「のびーるチーズのコク旨ピザまん」をいち早く食べてみたのでレポートしていきます。
【写真】“なぜか45％増量”ピザまん食べてみた
2021年のファミリーマート創立40周年を機にスタートした「40％増量作戦」は、コンビニ業界における増量キャンペーンの先駆けとなった企画。毎年SNSでは「増量作戦」対象商品購入者の投稿が年々増加するなど、大きな反響を呼んでいる。6年目となる今年は創立45周年にちなみ、価格はそのまま内容量を「45％増量」へとさらにスケールアップ。これまで以上のボリュームに挑み、最後までおいしく食べ切れる設計にもこだわった。
今年は、初の春開催だからこそ実現したラーメン、中華まんに加え、親子でシェアできる袋菓子、生コッペパンなど全14種類が週替わりで登場。ファミマオンラインでも増量企画を連動し、ラインナップを強化して、自分へのご褒美から新生活の始まる春ギフトまで様々な需要に応える。
1週目発売商品の中から、今回「のびーるチーズのコク旨ピザまん」をピックアップ。旨み・甘味のあるトマトのソースとのびるチーズのバランスが特長のピザまんを“45％”増量した一品です。通常版と増量版を並べると1個あたりのボリュームの差は一目瞭然。通常版は成人女性の手のひらに収まるサイズであるのに対し、増量版は手のひらからややはみ出るほどの大きさでした。
しっかり重さのあるまんを割ってみると、中からソースとチーズがたっぷり。実際に食べてみてまず驚いたのが、今まで食べたどのピザまんよりもたっぷりチーズが使われていたこと。通常版と両方食べ比べてみましたが、口に入れた時のチーズの厚みが特に印象に残り、チーズ好きにはたまらない仕上がりでした。
そして全体の美味しさを支えているのがトマトのソースの存在。チーズの濃厚さに合うよう、甘さが特長のトマトを使用しているというだけあり、チーズの美味しさを引き立てるような濃い味わい。ネーミングにもある“コク旨”な美味しさの立役者といえるでしょう。まんが大きくなった分、中具もきちんと隅々まで行き渡るように増量されていて、途中で食べ飽きることもなく、美味しさそのままにボリュームアップしたことで通常よりも満足感を得られました。
まだ肌寒い日も多い春のはじまりにぴったりの温かい「のびーるチーズのコク旨ピザまん」。トマト×チーズという万人受けする間違いない美味しさをいつも以上のボリュームで味わえるので、学校帰りや会社で手軽に小腹を満たしたい時などに、ぜひお試しあれ。（modelpress編集部）
価格：税込170円
発売地域： 全国
【Not Sponsored 記事】
【写真】“なぜか45％増量”ピザまん食べてみた
◆ファミマ「増量作戦」企画史上最大45％にスケールアップ
2021年のファミリーマート創立40周年を機にスタートした「40％増量作戦」は、コンビニ業界における増量キャンペーンの先駆けとなった企画。毎年SNSでは「増量作戦」対象商品購入者の投稿が年々増加するなど、大きな反響を呼んでいる。6年目となる今年は創立45周年にちなみ、価格はそのまま内容量を「45％増量」へとさらにスケールアップ。これまで以上のボリュームに挑み、最後までおいしく食べ切れる設計にもこだわった。
今年は、初の春開催だからこそ実現したラーメン、中華まんに加え、親子でシェアできる袋菓子、生コッペパンなど全14種類が週替わりで登場。ファミマオンラインでも増量企画を連動し、ラインナップを強化して、自分へのご褒美から新生活の始まる春ギフトまで様々な需要に応える。
◆あったか美味しい“増量”ピザまんを実食
1週目発売商品の中から、今回「のびーるチーズのコク旨ピザまん」をピックアップ。旨み・甘味のあるトマトのソースとのびるチーズのバランスが特長のピザまんを“45％”増量した一品です。通常版と増量版を並べると1個あたりのボリュームの差は一目瞭然。通常版は成人女性の手のひらに収まるサイズであるのに対し、増量版は手のひらからややはみ出るほどの大きさでした。
しっかり重さのあるまんを割ってみると、中からソースとチーズがたっぷり。実際に食べてみてまず驚いたのが、今まで食べたどのピザまんよりもたっぷりチーズが使われていたこと。通常版と両方食べ比べてみましたが、口に入れた時のチーズの厚みが特に印象に残り、チーズ好きにはたまらない仕上がりでした。
そして全体の美味しさを支えているのがトマトのソースの存在。チーズの濃厚さに合うよう、甘さが特長のトマトを使用しているというだけあり、チーズの美味しさを引き立てるような濃い味わい。ネーミングにもある“コク旨”な美味しさの立役者といえるでしょう。まんが大きくなった分、中具もきちんと隅々まで行き渡るように増量されていて、途中で食べ飽きることもなく、美味しさそのままにボリュームアップしたことで通常よりも満足感を得られました。
まだ肌寒い日も多い春のはじまりにぴったりの温かい「のびーるチーズのコク旨ピザまん」。トマト×チーズという万人受けする間違いない美味しさをいつも以上のボリュームで味わえるので、学校帰りや会社で手軽に小腹を満たしたい時などに、ぜひお試しあれ。（modelpress編集部）
■のびーるチーズのコク旨ピザまん
価格：税込170円
発売地域： 全国
【Not Sponsored 記事】