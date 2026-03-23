ファミマ好きは指輪でお買い物しよう。

買い物の支払いは財布を出してお金を出したり、スマホを出してアプリを開くなどの動作がチョイ面倒ですよね。特にアプリは知らぬ間にログオフされてたら、またログインする時「IDとパスワード何だっけ？」ってレジでパニックになることも。

リングだけでお買い物

何も起動する必要がないウェアラブルのタッチ決済だったら、そんなトラブルはナシ。もしファミリーマートの常連なら、「＜ファミリーマート×EVERING＞決済スマートリング」を身に着けると支払いが秒で終わります。

リングはVisa、Mastercard、AMEA、JCBといった手持ちのクレカを登録し、専用アプリでチャージかオートチャージを設定。あとはかざすだけで決済ができます。電車やバスなどの交通機関でも使えますし、スマートロックのSESAMEとBitkey製品もかざすだけで解錠ができます。

Image: ファミマオンライン

かわいらしい色使い

リングは決済スマートリング「EVERING」とのコラボで、白地に緑と青のファミマ模様が爽やかです。スマートリングは黒や銀色で見た目が重いイメージなのですが、こっちのパステルカラーは軽くて圧迫感がありませんよね。

EVERINGには木目や螺鈿（らでん）模様、白地に金の線や白地にピンクなどユニークなカラバリがあります。「さすがにファミマ柄はちょっとなぁ」と思ったら、そうした選択肢もあります。

Image: EVERING

身体の一部になる

スマートウォッチのタッチ決済はかなりラクですが、それでもボタンを押してクレカ画面を出す操作が必要ですもんね。それすら面倒ならスマートリングが最適解です。5気圧防水だし充電不要だしで、一度使ったら手放せなくなります。ファミマ柄は9,900円となっております。

Source: ファミマオンライン, EVERING