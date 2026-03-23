元内閣総理大臣の岸田文雄氏が、3月23日午後9時から放送される日本テレビ系の人気バラエティー番組『しゃべくり007』にゲスト出演する。

【写真】「長年の謎が解けた」岸田氏が公開した『しゃべくり007』セット裏の秘密

岸田氏が公開した“舞台裏”

「今回の放送では、元東京都知事の石原慎太郎氏を父に持ち、自民党元幹事長で現在はジャーナリストとして活動する石原伸晃さんが、家族そろってテレビに初登場します。岸田さんは、石原さんと30年以上の付き合いがあり、“戦友”とも呼べる間柄。スタジオメンバーには知らされていないサプライズゲストとして、番組に出演します」（テレビ局関係者）

岸田氏の出演は数日前から番組公式サイトとSNSで告知されていたものの、「公式が事前にバラしたら、それはもうサプライズではないのでは？」「宣伝しすぎてて当日驚きようがない」といった冷静なツッコミもネット上で相次ぎ、岸田氏が番組に出演することへのインパクトはかなり薄れてしまったよう。しかし、思いがけず世間の注目を集めたのは、同番組おなじみの登場シーンの“舞台裏”だった。

「岸田さんが22日、自身のSNSアカウントで番組出演告知に添えて登場時の舞台裏を映した動画を投稿しました。その動画では、セットの扉の裏で待機している岸田さんの前に2名のスタッフがおり、司会を務める上田晋也さんの合図で左右の扉を勢いよく引っ張って開けていました。

パッと開いた扉からゲストが現れ、階段を下りてスタジオに入っていく演出はこの番組の名物とも言えますが、実はあれが“手動”だったということは意外と知られていなかったのでしょう。舞台裏をこれほどはっきり映した動画はこれまでもほとんどありませんでしたが、バラエティー番組慣れしていない岸田さんだからこそ、アップしてしまったと言えるかもしれません」（スポーツ紙記者）

この投稿を受けて、ネット上では「あのドア、電動じゃなくて手動だったのか！」「長年の謎が解けたけど、まさかのアナログ動作（笑）」「岸田さんよりも、扉を開けるスタッフの必死な手に目が釘付けになった」など、慣れ親しんだ光景の裏にあるシュールな仕掛けへのコメントが続出した。

首相退任後、バラエティー番組への露出が増えつつある岸田氏。今回、お茶の間人気が高い『しゃべくり』への出演で、更なる親近感をアピールするつもりだったのかもしれないが、皮肉にも、テレビ業界の”アナログな職人技”に話題を奪われる形となってしまったようだ。果たして“扉の向こう側”以上のインパクトを残せるだろうか。