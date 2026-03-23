SNS総フォロワー100万人超のモデル・インフルエンサーPyunA.（ぴょな）さんがプロデュースするランジェリーブランドEnfel（エンフェル）から、新作ビジュアルが公開されました。天使が羽を広げたかのようなカメリア刺繍が印象的で、春の訪れを感じさせるロマンティックな一着です。



【写真】PyunA.（ぴょな）さんプロデュースのランジェリー新作ビジュアル

Enfel（エンフェル）は、Angel（天使）とDevil（悪魔）を掛け合わせた造語から生まれたランジェリーブランド。あざとかわいい雰囲気とセクシーでスタイリッシュな魅力という、相反する二面性をテーマにしています。自分の好きなスタイルや、まだ知らない魅力に出会えるようなランジェリーを提案しています。



新作のテーマは「天使の可憐さとあざとさ」。春の空気を感じるロマンティックなデザインと女性らしさを引き立てるディテールが魅力のランジェリーコレクションです。ブラックの大人っぽさとホワイトのロマンティックな雰囲気、どちらも春の気分を高めてくれるはずです。



優しく包み込むANGEL LINEから、女性らしい可憐さとほんのり色気を感じるデザインが登場しました。華奢なコード使いが女性らしさを際立たせ、繊細で儚げなムードを演出。アシンメトリーなショーツデザインが脚を長く美しく見せ、ブラジャーベルト部分やショーツバックに施したレースが上品な色気を引き立てます。ちょっぴり大人な“色っぽ天使”をイメージしたデザインです。



【PyunA.（ぴょな）さんプロフィル】

2000年9月19日生まれ、東京都出身。韓国風メイクやファッションを取り入れた「あざとかわいい」スタイルが話題の人気インフルエンサー。SNS総フォロワーは100万人以上にのぼり、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めている。恋愛観や美意識への共感度も高く、投稿するたびに注目を集めるカリスマ的存在。モデルとしても活躍し、数々のファッションイベントに出演。その後、異次元とも言われる体型が「憧れの体型すぎる！」と話題となり、“ぴょなBODY”として認知される。現在はモデル業にとどまらずグラビアにも進出し、女性ファンはもちろん、男性ファンからの支持も集めている。