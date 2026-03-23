大反響のラーメン店「みそきん 池袋店」は完全予約制！3月23日20時に予約開始。

人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんがプロデュースするラーメン店「みそきん 池袋店」の予約情報です。

2026年3月23日20時に、30日から4月5日までの「待機列整理チケット」を販売します。

チケットは1枚1200円

みそきん 池袋店は完全予約制です。電子チケットサービス「Livepocket」で、事前にチケットを販売します。注目度も高く、早期完売が予想されます。

チケットは1枚1200円です。1枚（1名）につき、「味噌ラーメン（みそきん）」1杯が楽しめます。その他の追加オーダーは、店頭の券売機で購入できます。

小学生以上からチケットが必要です。未就学児は保護者同伴で入店できますが、保護者1人につき同伴できる未就学児は1人までです。席数の都合により、案内が前後する場合があります。

場所は、東京都豊島区西池袋5丁目1−3 メトロシティ西池袋 1F。営業時間は11時から22時。チケットは30分ごとの販売です。

大反響のみそきんを実店舗で食べてみたい人は、チケット争奪戦に挑戦してみて。

カップ麺は3月21日に再販売

「みそきん」といえば、カップ麺も大人気です。累計5000万食を突破しています。

3月21日10時からセブン-イレブンで、「みそきん 濃厚味噌」「辛みそきん 濃厚辛味噌」「みそきんメシ 濃厚味噌」の再販売が始まりました。

みそきんが気になる人、好きな人はこちらもチェックしてみてください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）