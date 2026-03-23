「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」が、漫画家の高浜寛氏とタッグを組んだ新たなプロジェクトを発表！

未来のハウステンボスを舞台に、オランダの歴史と文化をエンターテインメントとして描く新作漫画『アンカリング・ダッチマン』が、2026年5月より連載を開始します。

未来のハウステンボスが舞台！高浜寛 新作漫画『アンカリング・ダッチマン』

作品名：『アンカリング・ダッチマン』

著者：高浜寛

出版社：リイド社

連載媒体：トーチweb

連載開始日：2026年5月予定

「ワクワクが、続々！」と進化を続けるハウステンボスが、手塚治虫文化賞をはじめ国内外で高い評価を受ける漫画家・高浜寛氏と協同し、オランダの歴史や文化をより深く、魅力的に伝えるための新たな試みとして、新作漫画『アンカリング・ダッチマン』の制作が決定しました。

本作は、時代と場所が交錯するSF作品として、2036年のハウステンボスを舞台に物語が展開されます。

2026年5月より、リイド社「トーチweb」にて連載が開始される予定です。

物語のあらすじ舞台は2036年の長崎。

ハウステンボス美術館で展示準備をしていた学芸員の女性の前に、一人の青年の幽霊が現れます。

彼は350年前に沈没した「クルーンフォーゲル号」の呪いに巻き込まれ、成仏できずに海を彷徨い続けていました。

呪いから解放される唯一の方法は、7年に一度だけ許される上陸期間中に「真実の愛」を見つけること。

過去の傷から人を愛することを拒んできた学芸員と、時空を超えた幽霊の青年。

二人は戸惑いながらも、少しずつ惹かれ合っていくことになります。

著者・高浜寛氏＆ハウステンボスCEOコメント

本企画の発表にあたり、著者である高浜寛氏と、ハウステンボス株式会社の代表取締役社長執行役員CEO・郄村耕太郎氏よりコメントが寄せられています。

高浜寛氏

「アニメや映画が元になったテーマパークは世界にもありますが、パーク自体が漫画を生み出すなんて前代未聞。

しかも園内を好きに使ってもらって良いという……。

面白すぎる、これはやるしかないと思いました」と語る高浜氏。

「社長さんや社員さんにもどんどん意見をもらい、さらに出演してもらおうということで、幽霊まで巻き込んで、本当に聞いたことのない企画になっています」と、そのユニークな制作舞台裏を明かしました。

郄村耕太郎氏（ハウステンボスCEO）

郄村氏は、「ハウステンボスが持つオランダの歴史や文化を、より深く魅力的に伝えたいという思いから、高浜寛氏に本企画を相談しました」と経緯を説明。

「史実に根ざしながら豊かな想像力で物語を紡ぐ高浜寛氏の創作性は、オランダの歴史や文化とハウステンボスのつながりが持つ魅力を、新たなかたちで表現してくれるものと感じています」と期待を寄せています。

実際のパークを舞台にした前代未聞の漫画プロジェクト。

2036年のハウステンボスでどのような物語が紡がれるのか、期待が高まります！

©高浜寛／トーチweb

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