佐久間大介主演『スペシャルズ』入場者プレゼント第3弾 話題のダンスシーン「ふられ気分でRock’n Roll」本編試聴が可能に
Snow Manの佐久間大介が主演する映画『スペシャルズ』において、27日から配布される入場者プレゼント第3弾の詳細が決定した。話題のダンスシーン「ふられ気分でRock’n’Roll」の本編映像が観られるWEB先行視聴特典つきカードがプレゼントされる。
【動画】拙くも必死に“ランニングマン”を踊ろうとする村雨（小沢仁志）
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
この「ふられ気分でRock'n'Roll」のダンスシーンは、SNS上でも「何度観ても“ふられ気分”のシーンが好きすぎる」「何回観ても可愛くてかっこよくて、まじで好き」「“ふられ気分”聞くだけでラーメン食べたくなるｗ」と、ドはまりする観客が続出中の話題のシーン。
それまでばらばらで、チームと言うには程遠かった「スペシャルズ」のメンバーたち。だが、仲間たちと練習の日々を過ごすことで、次第にダンスの楽しさに目覚め、彼らの中にも絆が生まれ始める。そんな「スペシャルズ」たちが、はじめて息ピッタリなダンスを披露することとなるのが、この「ふられ気分でRock’n Roll」TOM☆CATS covered by Myun（みゅん）の楽曲が流れる場面。
それまでまったく揃うことのなかった彼らが、ダンス大会への出場という同じ目標に向かって踏み出したことを象徴する、本編の中でも特に印象深いシーンとなっている。
現在、劇場でしかこのダンスシーンは観ることができないが、入場者プレゼントではいつでも彼らのダンスを視聴することが可能に。今回、こちらの入場者プレゼント第3弾の配布決定を記念して、真赤なビジュアルが印象的な御礼ポスタービジュアル＆新場面写真も併せて解禁となっている。
【動画】拙くも必死に“ランニングマン”を踊ろうとする村雨（小沢仁志）
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
それまでばらばらで、チームと言うには程遠かった「スペシャルズ」のメンバーたち。だが、仲間たちと練習の日々を過ごすことで、次第にダンスの楽しさに目覚め、彼らの中にも絆が生まれ始める。そんな「スペシャルズ」たちが、はじめて息ピッタリなダンスを披露することとなるのが、この「ふられ気分でRock’n Roll」TOM☆CATS covered by Myun（みゅん）の楽曲が流れる場面。
それまでまったく揃うことのなかった彼らが、ダンス大会への出場という同じ目標に向かって踏み出したことを象徴する、本編の中でも特に印象深いシーンとなっている。
現在、劇場でしかこのダンスシーンは観ることができないが、入場者プレゼントではいつでも彼らのダンスを視聴することが可能に。今回、こちらの入場者プレゼント第3弾の配布決定を記念して、真赤なビジュアルが印象的な御礼ポスタービジュアル＆新場面写真も併せて解禁となっている。