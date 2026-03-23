『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』第2弾入場特典決定 副音声上映＆応援上映＆“W月島”舞台あいさつも開催
公開中の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の新たな劇場施策が発表された。3月28日から第2弾入場者プレゼントの配布がスタートするほか、キャストによる副音声上映や応援上映、さらにアニメ版と実写版の“W月島”舞台あいさつの実施も決定した。
【動画】牛山辰馬がレクチャーする不敗の応援上映指南ムービー
本作は累計発行部数3000万部を突破した野田サトルの人気コミックを原作とする実写映画シリーズの最新作。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡る壮絶なサバイバルが描かれる。
3月28日から配布される第2弾入場者プレゼントは、第1弾に続き、原作者・野田サトル描き下ろしのスペシャルアートボード（A5サイズ）。スモーキーブルーの背景に旅を続ける杉元とアシリパ（※リ＝小文字）の姿を描いたカラーイラストと、決戦の地・網走監獄の原作絵をレイアウトしたビジュアルが収められており、全国合計40万人限定で配布される。
さらに4月3日から4月30日までの期間限定で、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬による副音声上映の実施も決定。撮影秘話や思い出トークに加え、玉木宏、舘ひろし、大谷亮平、中川大志、工藤阿須加、柳俊太郎（※木へんに夘）、稲葉友、和田聰宏、池内博之、高橋メアリージュン、北村一輝、井浦新ら出演者や片桐健滋監督、和田三四郎アクション監督からのメッセージも紹介される。まるで網走監獄へ潜入しているような“体感型鑑賞”が新たな発見や、より深い体験ができそうだ。副音声はスマートフォンアプリ「HELLO! MOVIE」を使用して楽しむことができる。
また4月1日には、人気キャラクターの一人で、鶴見中尉の側近・月島軍曹の誕生日を記念し、アニメ版声優の竹本英史と実写版で同役を演じる工藤阿須加による“W月島”舞台あいさつの開催が決定。同日からは北海道、宮城、東京、神奈川、愛知、大阪、広島、福岡の8都市8劇場で応援上映も実施される。さらに勝矢演じる牛山辰馬による応援上映指南ムービーも公開され、ファン参加型イベントとして盛り上がりを見せそうだ。
公開後も多彩な劇場施策が次々と打ち出され、ファンのリピーター動員を後押しする動きとして、興行の行方にも注目が集まる。
【動画】牛山辰馬がレクチャーする不敗の応援上映指南ムービー
本作は累計発行部数3000万部を突破した野田サトルの人気コミックを原作とする実写映画シリーズの最新作。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡る壮絶なサバイバルが描かれる。
さらに4月3日から4月30日までの期間限定で、山崎賢人（※崎＝たつさき）、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬による副音声上映の実施も決定。撮影秘話や思い出トークに加え、玉木宏、舘ひろし、大谷亮平、中川大志、工藤阿須加、柳俊太郎（※木へんに夘）、稲葉友、和田聰宏、池内博之、高橋メアリージュン、北村一輝、井浦新ら出演者や片桐健滋監督、和田三四郎アクション監督からのメッセージも紹介される。まるで網走監獄へ潜入しているような“体感型鑑賞”が新たな発見や、より深い体験ができそうだ。副音声はスマートフォンアプリ「HELLO! MOVIE」を使用して楽しむことができる。
また4月1日には、人気キャラクターの一人で、鶴見中尉の側近・月島軍曹の誕生日を記念し、アニメ版声優の竹本英史と実写版で同役を演じる工藤阿須加による“W月島”舞台あいさつの開催が決定。同日からは北海道、宮城、東京、神奈川、愛知、大阪、広島、福岡の8都市8劇場で応援上映も実施される。さらに勝矢演じる牛山辰馬による応援上映指南ムービーも公開され、ファン参加型イベントとして盛り上がりを見せそうだ。
公開後も多彩な劇場施策が次々と打ち出され、ファンのリピーター動員を後押しする動きとして、興行の行方にも注目が集まる。