GeminiやChatGPTから特化型まで！ 生成AIのそれぞれ個性や長所を解説

仕事の手伝いから悩み相談までおまかせ！ 私たちの毎日をラクに、そして楽しくしてくれる生成AIの存在。2大生成AIから特化型生成AIまでご紹介します。

生成AIとは…

大量のデータから素早く推測し、“新しいコンテンツ”を生み出す！

24時間相談できる、頼れる相棒

旅行のプランを考えてほしい。冷蔵庫の中にある食材で作れるレシピを提案してほしい。これからどの銘柄に投資したらいい？ 失恋で傷ついた気持ちを聞いてほしい。仕事のデータ整理を手伝って？ この写真を見てインスタにアップする文章を考えて〜!!

おまかせあれ、この要望、生成AIがぜーんぶ応えます。もう〜、生成AIって超便利…って、でも生成AIって一体何なの？ なんでそんなことができるの？

お話を聞いた方々

安達恵利子

AI活用・Webマーケティングコンサルタント。企業・大学・公的機関での講演多数。著書に『はじめての生成AI ChatGPT「超」活用術』（ソーテック社）。

臼井拓水

Michikusa株式会社代表取締役、デジタルハリウッド大学特任准教授。著書に『Notion AIハック 仕事と暮らしを劇的にラクにする72の最強アイデア』（翔泳社）。

「生成AIは人間のように考えているのではなく、大量のデータから“次に来そうな言葉や要素”を推測し、文章や画像、動画などの“新しいコンテンツ”を出力する人工知能です。答えを当てる機械というよりは、“たたき台を最速で作る機械”と捉えるといいと思います」

と言うのは、生成AIに詳しい臼井拓水さん。また同じく生成AIの専門家の安達恵利子さんは、

「これまでのAIは既存データをもとにした分類や予測が中心でしたが、生成AIは新しい文章や画像を作り出せるのが特徴。しかも人と自然に会話をしながら、要望に合わせ内容を調整できるのも新しい点」

生成AIの火付け役となったChatGPTは、登場からわずか2か月で世界中のアクティブユーザー1億人を突破。臼井さんによると、現在毎月10億人を超える人が、生成AIを使っているとのこと。

「日本でも認知度は9割を超え、実際に使っている人が多い。特にビジネスの側面では、“使わないと仕事の効率が悪い”と感じる人が増加しているようです」（安達さん）

「メールや企画、要約やアイデア、手順書などの“たたき台”をあっという間に作ってくれるので、人間は確認や判断、調整など“責任が伴う仕事”に集中できるのがメリットです。これは僕の印象ですが、“気を使う文章”の作成に関して、特に満足度が高い気がします」（臼井さん）

それぞれ個性や長所があるってホント？

2大生成AIの、得意分野や違いをご紹介

生成AIが話題になり始めたときは“生成AI＝ChatGPT”でしたが、現在ChatGPTに追いつけ追い越せでユーザーが増えているのが、Googleが開発したGemini。その2つが汎用型とすれば、そのほかに特化型のAIも増加中。なぜAIごとに得意分野があるのでしょうか？

「例えば文章データを多く学習したAIは文章作成が得意ですし、画像データを多く学べば画像生成が得意になる。どんな情報やデータを学習したかによって、得意分野が変わってきます」（安達さん）

「その上で、文章、画像、長文、ツール連携など、それぞれに強化している領域があります。特化型は用途が明確なので、うまく使えると汎用型に比べて結果が出るのが格段に早いことも」（臼井さん）

ChatGPT

“気を使う文章”を作るのが大得意。会話を通じ、意図を汲み取る精度が高い

生成AIブームの火付け役で、世界で最も利用者が多いサービス。

「文章作成や添削の精度が高く、複雑な質問への理解力が優れています。対話を重ねるほどに意図を汲み取ってくれるのも特徴。文章作成を頻繁にする人や、じっくり対話をしながら考えを深めたい人向き」（安達さん）

「ほかにも要約、翻訳、企画、学習など、幅広い用途に強い。何を使ってみようかなと迷ったら、これがおすすめです」（臼井さん）

Gemini

情報収集とファイル処理に強い！ 仕事の作業の中で使っている人が多数

Googleが開発した生成AI。Googleの検索やサービスとの連携が強み。

「検索と連動しているので最新情報へのアクセスが早く、さらにアップロードしたファイルの分析も得意。最新情報をリアルタイムで調べたい、大量の資料や動画のファイル処理をしたいといった人におすすめ」（安達さん）

「特に仕事で使うツールがGoogle中心の人には、作業の流れの中に取り入れやすいと人気です」（臼井さん）

ほかにもこんな特化型生成AIがあります

Grok

Xのポストに返信して使えるAI

Xと連携した生成AIで、検索や質問にリアルタイム情報を交えて答えるのが特徴。気になるポストに返信する形で「@grok これどういう意味？」と話しかけたり、専用画面から画像生成も。

Suno

オリジナルソングがすぐ完成！

歌詞を入力するだけでオリジナル曲を自動生成できる音楽生成AI。ボーカル入りの本格的な楽曲が数分で完成。友だちのバースデーソングを作ったり、推しのイメージソングを作る人も。

NotebookLM

自分専用の資料まとめAI

資料をアップするだけで、要約や解説、原稿案まで作成してくれるGoogleのAI。メモやPDF整理に便利で、仕事効率が上がると注目されている。Google Workspaceと連携できるのも便利。

Sora

文章から動画が作れる?!

写真はもちろん、テキストからリアルな動画を自動生成できる最新AI。特別な撮影なしで動画が作れるため、新世代のツールとして人気。制作したのはChatGPTを作った会社のOpenAI。

Claude

タスクごとに専属AIが持てる

特定タスクに関する資料をアップして知識ベースを作り、そのタスク専用のワークスペースを構築。資料整理や企画書の作成などを効率化できるAI。仕事の能率が上がると人気上昇中。

無料と課金、何が違うの？

「無料版の場合、最新モデルが使えない、1日に使える回数が少ない、さらに資料解析や画像、動画作成などの機能に制限が。仕事などで習慣的に使いたい人は、課金をしたほうがストレスなく使え、時間短縮に繋がります」（臼井さん）