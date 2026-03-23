三井住友カード ゴールド（NL）、2026年4月まで初年度年会費無料キャンペーンを開始！100万円利用で永年無料も
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YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「【神キャンペーン】三井住友カードゴールド（NL）が期間限定で初年度年会費無料！絶対に発行するべき理由と注意点を併せて解説」と題した動画を公開。三井住友カード ゴールド（NL）で開始された初年度年会費無料キャンペーンについて、その重要性や初心者が注意すべき点を解説した。
動画で紹介されたキャンペーンは、2026年4月30日までの新規申し込みで、三井住友カード ゴールド（NL）の初年度年会費（税込5,500円）が無料になるというもの。出演者のタイジュ氏は、このキャンペーンの本質を「本来お金を払わないと持てないゴールドカードを、ノーリスクで1年間使える」ことだと説明した。
タイジュ氏は、現代においてゴールドカードを持たないことは機会損失につながると指摘。かつてゴールドカードは「年会費1万円以上」「見栄のカード」というイメージがあったが、現在は条件を満たせば年会費が永年無料になるカードが存在すると説明。安定した収入がある社会人がゴールドカードを持たない現状を「情報を取に行っていない」「選択を放棄している」状態に近いと厳しい見方を示した。
さらに、このカードの「本当のゴール」は初年度無料で終わらせることではないと強調。初年度のうちに年間100万円以上を利用することで、「次年度以降の年会費永年無料」と「1万円相当のVポイント」を獲得することが重要だと語った。年間100万円という条件も、月々約8万4,000円の利用で達成可能であり、スマホ代や光熱費などの固定費をカードにまとめるだけで届く現実的な数字であるとした。これは「贅沢をする金額」ではなく、「支払い方法を変える金額」だと述べた。
一方で、初心者が陥りやすい落とし穴として、「100万円を達成できずに年会費が発生する」「ポイント目当てで無理な買い物をする」「一般カードで十分だと思い込む」という3点を挙げ、注意を促した。タイジュ氏は、今の時代、ゴールドカードを持たない理由はほとんどなく、「持つかどうかではなく、いつ持つかの問題」だと結論付けた。
詳細な解説はYoutubeチャンネルやウェブサイト「ゴールドカードマニア」に掲載中。
動画で紹介されたキャンペーンは、2026年4月30日までの新規申し込みで、三井住友カード ゴールド（NL）の初年度年会費（税込5,500円）が無料になるというもの。出演者のタイジュ氏は、このキャンペーンの本質を「本来お金を払わないと持てないゴールドカードを、ノーリスクで1年間使える」ことだと説明した。
タイジュ氏は、現代においてゴールドカードを持たないことは機会損失につながると指摘。かつてゴールドカードは「年会費1万円以上」「見栄のカード」というイメージがあったが、現在は条件を満たせば年会費が永年無料になるカードが存在すると説明。安定した収入がある社会人がゴールドカードを持たない現状を「情報を取に行っていない」「選択を放棄している」状態に近いと厳しい見方を示した。
さらに、このカードの「本当のゴール」は初年度無料で終わらせることではないと強調。初年度のうちに年間100万円以上を利用することで、「次年度以降の年会費永年無料」と「1万円相当のVポイント」を獲得することが重要だと語った。年間100万円という条件も、月々約8万4,000円の利用で達成可能であり、スマホ代や光熱費などの固定費をカードにまとめるだけで届く現実的な数字であるとした。これは「贅沢をする金額」ではなく、「支払い方法を変える金額」だと述べた。
一方で、初心者が陥りやすい落とし穴として、「100万円を達成できずに年会費が発生する」「ポイント目当てで無理な買い物をする」「一般カードで十分だと思い込む」という3点を挙げ、注意を促した。タイジュ氏は、今の時代、ゴールドカードを持たない理由はほとんどなく、「持つかどうかではなく、いつ持つかの問題」だと結論付けた。
詳細な解説はYoutubeチャンネルやウェブサイト「ゴールドカードマニア」に掲載中。
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