今、ドラマの現場でオファーが絶えない俳優のひとりが安田顕（52歳）だ。23日に最終話を迎える出演ドラマ『夫に間違いありません』も注目を集めている。業界内では「ヤスケン俳優最強説」も流れる。その理由についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】多彩な役を演じる“カメレオン俳優”安田顕の撮影オフショット、女優・松本まりかや高橋メアリージュンとの密着ショットや板谷由夏、沢口靖子とのスリーショットなども

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23日夜、ドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ制作、フジテレビ系）が最終回を迎えます。

同作は「主人公・朝比聖子（松下奈緒）のもとに、川で遺体が発見されて死んだはずの夫・一樹（安田顕）が帰ってくる」という衝撃のシーンで幕を開けた長編サスペンス。保険金5千万円の多くを借金返済などで使っていた聖子は一樹の存在を隠したものの、新たな事件が発生してしまい、さらに同じく夫が行方不明の葛原紗春（桜井ユキ）との因縁が明らかになっていく……という緊迫感あふれる展開が続いてきました。

そんな放送を重ねるごとに視聴者の反響が増えてきた同作を牽引したのは安田顕さん。自分の父が遺したおでん店を妻・聖子に任せっぱなしで不倫相手のキャバクラ嬢と失踪し、突然戻ってきてアパートや携帯電話を用意してもらいながら、再び裏切って聖子から保険金を引き出し、さらには大事件を起こしてしまう……。

それ以外でも、子どもたちや母親の前にチラチラと姿を現して混乱を誘うなど、終始悪い男を演じ続けてきました。視聴者に「ヤスケンの一樹がひどすぎる」と思わせたことで、最終話は「一樹が殺されて発見し、聖子か紗春のどちらかが『夫に間違いありません』と語って終わるのでは」という考察が大勢を占めています。

もしその考察通りなら同作は「ヤスケンにはじまり、ヤスケンに終わる」ということになりますが、どんな結末に終わったとしても、終了後に「けっきょくヤスケンありきの作品だった」などと称賛が集まるのではないでしょうか。

「出すぎ」「飽きた」が少ない俳優

その安田さんは4月から民放最長のドラマ枠・日曜劇場の『GIFT』（TBS系）に出演。車イスラグビーがテーマの奮闘を描く同作で、冷徹で厳格なヘッドコーチを演じることが発表されています。

さらに過去を順に遡っていくと、昨秋は刑事ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急操作〜』（フジテレビ系）で主人公が配属されたDICT（情報犯罪特命対策室）を発足させる内閣官房副長官を演じました。

その前の昨夏は、事実上のラブコメ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）で主人公と恋仲になる時計メーカーの御曹司社長とカメラマンの2役、韓国ドラマのリメイク『怪物』（WOWOW）で水上恒司さんとダブル主演。

昨春は『ダメマネ！-ダメなタレント、マネジメントします-』（日本テレビ系）で主人公を翻弄する芸能事務所のドSな統括部長、『失踪人捜索班 消えた真実』（テレビ東京系）で最終回に写真のみのサプライズ出演。

昨冬は『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）で主人公の幼なじみで衆議院議員の公設秘書を演じました。

安田さんは6クール連続出演中である上に、主演、相手役、1話ゲスト、写真出演とオファーの幅が広く、演じるキャラクターもバラバラ。これだけ出ていても「出すぎ」「飽きた」という声があがりづらく、それ以外でも舞台や声優もこなせるため、業界人やドラマ好きからあらためて「ヤスケン俳優最強説」があがっています。

では安田さんのどんなところが評価されてオファーが殺到しているのか。なぜ「出すぎ」「飽きた」という声があがりづらいのか。特に業界内で評価される最強説の理由を3つのポイントから掘り下げていきます。

女優を輝かせるプロフェッショナル

真っ先にあげておきたい最強説の理由は、対極の役柄も無理なくこなす純粋な実力。

民放のドラマは視聴率獲得のためにパブリックなイメージをベースにキャスティングすることが多いため、「善人か悪人か」「普通の人か変わった人か」「明るい人か暗い人か」などのどちらかに偏る俳優が多く、役の幅が広がりづらいところがあります。

その点、安田さんはどちら側の役柄もそつなくこなすほか、歴史上の偉人や人間以外の生命体を演じても違和感がありません。その演技力に加えて、主演、助演、ゲスト出演などすべてOKの万能性、『水曜どうでしょう』以来の根強いファンも多いことなども含め、「困ったらヤスケン」は業界人の重要な選択肢となっています。

「ヤスケン俳優最強説」2つ目の理由は、主演俳優を引き立てる立ち回りのうまさ。それは『夫に間違いありません』で見せるクズ男・一樹の演技にも表れていました。安田さんが演じる一樹によって主演・松下奈緒さんが演じる聖子のさまざまな表情が引き出されるとともに、彼女への感情移入がうながされています。

さらにそれは『絶対零度』の主演・沢口靖子さん、『奪い愛、真夏』の主演・松本まりかさん、『ダメマネ！』の主演・川栄李奈さんも同様でした。安田さんは常に主演女優を前に出しつつ、時に強烈な存在感を発揮するという助演の立ち回りがうまいため、連続出演やかけもち出演をしても飽きられにくいところがあるのでしょう。

「ヤスケン俳優最強説」3つ目の理由は、会見や番宣などにおけるPR面での強さ。安田さんはTEAM NACCSとしてのイメージもあって常に笑いを誘う存在として認識され、特に番宣での情報番組やバラエティ出演の対応に定評があります。

そのTEAM NACCSは同じ5人組で全員が芸達者なドリフターズにたとえられることもありますが、これまで業界内で何度か「ヤスケンの立ち回りは加藤茶さんでは」という声を聞きました。あるテレビマンは「志村けんさんのような大泉洋さんを引き立てることも、自分が前に出て注目を集めることもできる」「コントのベースを支え、安定感をもたらせる」などと熱く語っていましたが、その通りのような、ちょっと違うような気もします。

偉大な先輩たちをオマージュするような時もあれば、枠にはまらない破天荒さを見せる時もある安田さんは今後どのような演技を見せていくのか。単に「多忙でうまい俳優」というわけではなく、「もっと面白い演技を見せてくれるのでは」という期待感もオファーが続く理由の1つでしょう。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。