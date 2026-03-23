ユーザーに代わって自律的にタスクをこなす「AIのエージェント化」が加速しています。その最前線ともいえるGoogle Geminiの新機能「画面自動操作（Screen Automation）」が、Galaxy S26シリーズで解禁されて話題を呼びましたが、いよいよ米国ではPixel 10シリーズへの展開も始まっています。

↑昨日注文したコーヒーとサンドイッチを再注文して（画像提供／Samuel Angor／Unsplash）。

この画面自動操作は、対応アプリ内で配車の予約や食事・食料品の注文を行える機能です。対応アプリにはLyft、Uber、Uber Eats、GrubHub、DoorDash、Starbucksなどが含まれます。Geminiのプロンプト入力欄で使えるコマンドには、次のようなものがあります。

空港までの配車を予約して 明日の配車を予約して 前回注文した コーヒー を再注文して ピザを配達で注文して 牛乳と卵を買い物カートに追加して 母の家に食料品を注文して

また、たとえばStarbucksのアプリでは「ストロベリー・アサイー・レモネードリフレッシャーとソーセージ・チェダー・卵のサンドイッチを注文して」といった具体的な注文も可能です。

初回の利用時には「Geminiでタスクを実行する（Get tasks done with Gemini）」への同意が求められます。その後「タスクを実行中（Working on this task）」というカードと「タスクが進行中（Task in progress）」というシステム通知が表示されます。

さらに、タスク進行中に状況を確認したり、タスクを停止したりすることも可能。アプリはPixel上で安全な仮想ウィンドウとして開かれ、処理はクラウドベースで行われます。他のGemini機能と同じく、無料版は5回／日、AI Plusは12回／日、AI Proは20回／日、AI Ultraは120回／日の利用制限があります。

同機能は現在のところPixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL向け（Android 16 QPR3 March 2026）に展開中。日本でいつ利用可能となるのかは明らかにされていませんが、水面下では国内の配車・宅配・ネットスーパーなどとの調整が進んでいるのかもしれません。

Source: 9to5Google

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