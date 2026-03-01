エールディヴィジ 25/26の第28節 フェイエノールトとアヤックスの試合が、3月22日22:30にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。

フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、ラヒーム・スターリング（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスは冨安 健洋（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、ワウト・ウェフホルスト（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

54分に試合が動く。アヤックスのショーン・ステュア（MF）がゴールを決めてアヤックスが先制。

55分、アヤックスは同時に2人を交代。ワウト・ウェフホルスト（FW）、スティーブン・ベルフハイス（FW）に代わりラヤーン・ブニーダ（MF）、カスパー・ドルベリ（FW）がピッチに入る。

55分、フェイエノールトが選手交代を行う。ラヒーム・スターリング（FW）からレオ・ザウアー（FW）に交代した。

67分、アヤックスが選手交代を行う。ショーン・ステュア（MF）からキアン・フィツジム（MF）に交代した。

72分、アヤックスが選手交代を行う。冨安 健洋（DF）に代わりオーウェン・ワインダル（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

84分フェイエノールトが同点に追いつく。ヤクブ・モデル（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もフェイエノールトの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）は先発し88分までプレーした。渡辺 剛（DF）はフル出場した。

また、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）は先発し72分までプレーした。

2026-03-23 00:40:42 更新