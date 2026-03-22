歴代の大河ドラマでも高視聴率をマークしている戦国時代。15世紀末から、16世紀末にかけて下克上の世となり、戦国大名が台頭。英雄豪傑が活躍する、血湧き肉躍るこの時代は、歴史好きの“歴女”ならずとも高い人気を誇っている。

【結果一覧】1位は断トツ…好きな戦国武将ランキングをイッキ見！

そこで今回は、日本全国30代から60代男女300人にアンケートを実施。好きな戦国武将について徹底調査を行った。群雄割拠の戦国時代を制する戦国武将はいったい誰――?

4位は現在放送中の大河

18票を集め「好きな戦国武将」の5位にランクインしたのは、「敵に塩を送る」の逸話でも知られ、私利私欲にとらわれない「義」の人、上杉謙信である。「軍神」と呼ばれるほど戦に強く“甲斐の虎”と呼ばれた武田信玄とは、5度にわたって「川中島の戦い」で激突。戦国屈指の名勝負といわれている。

「謙信は幼いころから仏教の戒律を守り、戦の神・毘沙門天への深い帰依から不犯の誓いを立て生涯、妻帯しなかったことでも知られています。その一方、お酒が大好きで、戦の最中も丼ほどある馬上杯で酒をあおっていました。

そうした長年にわたる痛飲がたたったのか、織田軍との決戦を前にして惜しくも脳出血で亡くなってしまいました。もし生きていれば、信長・秀吉による天下統一は難しかったかもしれません」

こう語るのは、戦国武将に詳しい映像プロデューサーの島右近さん。

戦にめっぽう強く、酒をこよなく愛する。こうした謙信のキャラクターは戦国時代の豪傑のイメージにピッタリ。人気が高いのもうなずける。

4位は、21票を集めた“日本一の出世男”と呼ばれた豊臣秀吉。現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟!』（NHK）では、演技派俳優・池松壮亮が熱演中。歴代大河ドラマの視聴率ランキング・ベストテンにも、『太閤記』（1965年）、『おんな太閤記』（1981年）、『秀吉』（1996年）の3作品がランクイン。人気の高さがうかがえる。

「天衣無縫の明るさや三枚目で、裏表のないひょうきんな性格。人情にも厚く、庶民的なところが人気の理由ではないでしょうか。

信長だけでなく周囲の武将からも愛され、江戸時代になってからも人気が高く、驚異的な出世を遂げた人は“今太閤”と呼ばれ、もてはやされました。ところが近年は、大河ドラマでも関白になってからの狂気に満ちた姿を描くことが多く、人気もいまひとつ。今回の大河ドラマで人気を取り戻してほしいですね」（島さん、以下同）

3位に選ばれたのは、25票を獲得した伊達政宗。渡辺謙が政宗を演じ、ジェームス三木さんが脚本を手がけた大河ドラマ『独眼竜政宗』は大河史上、歴代視聴率No.1を記録している。

幼いころ、天然痘で片目を失明し、母に毒殺されかけるなど苦労の絶えなかった政宗だが、そんな苦労を糧に奥州を平定して、天下統一を夢見た。そんな政宗人気の一端を担ったのが、南蛮西洋文化を取り入れた“伊達者”と呼ばれるダンディーなファッションである。

「朝鮮出兵の際に着用した陣羽織は、黒羅紗地に金モールの縦線が入り、裾には紅色の山形の文様をあしらったゴージャスで南蛮人を思わせる斬新なデザイン。当時話題をさらったことでしょう。さらに支倉常長をヨーロッパに派遣して海外との交流を試みるなど、進取の気性に富んだところも大きな魅力のひとつです」

そして36票を集め2位にランクインしたのが、戦国時代を終わらせ、260年に及ぶ平和な世の中をもたらした徳川家康である。

『徳川家康』全26巻は大ベストセラー

「幼少期を織田家や今川家の人質として過ごし、多くの苦難を経験。試練を積み重ねることで忍耐力を学び、やがて天下統一を成し遂げました。

作家である山岡荘八の手がけた小説『徳川家康』全26巻は昭和の大ベストセラーとなり、1983年には大河ドラマ化。高視聴率をマークしています。鳴かぬなら、鳴くまで待とうホトトギス。大器晩成型で最後に天下を取る家康のスタイルは、今の時代も根強い人気を誇ります」

そして平成以降、当時日本に来ていた宣教師たちの残した手紙から家康の新たな魅力が明らかになっている。

天下分け目の「関ヶ原の戦い」に勝ち徳川幕府を開くと、将軍職をたった2年で息子の秀忠に譲った家康は大御所となり駿府に移る。

「そこで堅固な要塞・駿府城を築くと、金銀による莫大な財産をもとに本格的な海外貿易にも着手しようとしていました。海外雄飛の夢は、その死によって頓挫しましたが、もし家康があと10年生きていたら日本はもっと違う国になっていたかもしれません」

そんな徳川家康を抑えて「好きな戦国武将ランキング」のトップに輝いたのは54票を獲得した織田信長だ。

「天下布武のビジョンを掲げ、楽市楽座や関所撤廃により経済を活性化。桶狭間の戦いの奇襲で今川義元を倒すと、鉄砲による軍事革命によって合戦の常識を覆してみせました。

信長こそ、自らの信念を貫き通す強い意志と決断力を持ち合わせた、真の改革者ではないでしょうか。そして天下統一を目前にして家臣である明智光秀の謀反によって命を落とす。この悲劇的な最後が信長の魅力をなお一層引き立てることになりました」

しかもイケメン。その男ぶりは、戦国の三英傑（信長、秀吉、家康）の中でも群を抜き、そのいでたちは当時の南蛮人たちも息をのむほどだったという。

「天正9年（1581）正月に行われた馬揃えの際には、頭に黒い天鵞絨（ビロード）のソンブレロ。眉を剃り落として眉墨で太く描き、赤い頬あてをして、真っ赤な唐織の陣羽織を羽織り、虎革の行縢をつけ、黒人の従者（彌助）を連れて歩く姿は、東洋一の洒落者といってもいいでしょう」

容姿端麗の革命児・織田信長こそ、好きな戦国武将第1位にふさわしいのかもしれない。

ここで6位以下を見てみよう。武田信玄（17票）、直江兼続（13票）、以下6票で5人の戦国武将が肩を並べる。

「信玄（中井貴一）の生涯を描いた『武田信玄』（1988年）、主人公・直江兼続を妻夫木聡が演じた『天地人』（2009年）をはじめ、戦国時代きっての知将・真田昌幸（草刈正雄）が話題になった『真田丸』（2016年）。

前田利家（唐沢寿明）とその妻を描いた『利家とまつ』（2002年）、『軍師官兵衛』（2014年）では岡田准一が秀吉の軍師・黒田官兵衛を演じるなど大河ドラマに取り上げられた戦国武将が勢ぞろい。やはり、1年間の長きにわたって戦国武将を描く大河ドラマの影響は絶大のようです」

取材・文/島崎哲平 武将イラスト/太田由紀