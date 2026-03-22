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ゴールドカードやクレジットカードを紹介するYouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「【2026年版】トラストクラブ プラチナ vs ダイナース 徹底比較」と題した動画を公開した。



動画では、年会費3,300円という破格のプラチナカード「トラストクラブ プラチナマスターカード」と、高いステータス性で知られる「ダイナースクラブカード」を比較。それぞれのカードが持つ本質的な価値と、利用者のライフスタイルに応じた最適な選び方を解説している。



まず、「トラストクラブ プラチナ」について、ネット上では「ダサい」といった声もあるが、その中身は「驚くほど合理的で、賢い人ほど選んでいる一枚」だと分析。年会費3,300円でありながら、対象レストランのコース料理が2名以上の予約で1名分無料になる「ダイニング特典」が付帯しており、一度の利用で年会費数年分を回収できるほどの価値があると力説した。シンプルなデザインも、ビジネスシーンや日常で「嫌味なく使える」という戦略だと解説している。



一方、「ダイナースクラブ」は、ステータスや「格」を求める人におすすめのカードだと紹介。年会費は約9倍の29,700円だが、かつて懸念された加盟店の少なさも、現在はJCBとの提携により「JCBが使えるお店ならほとんどダイナースも使える」と利便性が大幅に向上している点を強調した。



その上で、動画は「今だけの最強の立ち回り」を提案。2026年6月30日までにダイナースクラブカードを申し込むと初年度年会費が無料になるキャンペーンを活用し、さらにダイナースの特典であるコンパニオンカードとして「トラストクラブ プラチナ」を無料で追加発行する方法を紹介した。これにより、ステータスの「ダイナース」と実利の「トラストクラブ」という両方のカードを、最初の1年間は「『0円』で手に入る」という「無敵の二刀流」が実現可能だと結論付けた。



最終的に、見た目よりも実利を重視する「賢い実利派」にはトラストクラブ プラチナを、どこへ出しても恥ずかしくない格を求める「上昇志向の人」にはダイナースクラブを推奨。そして、少しでも迷うなら、両方のカードをリスクゼロで1年間体験できるこの機会を逃すべきではないと締めくくった。