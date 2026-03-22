【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2026年4月の恋愛運UPヘア》
新たな環境でのスタートを切る方も多い４月は出会いの季節。お洒落にこだわって好感度を高めていきたいところです。そこで今回は、デビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別の《2026年4月の恋愛運UPヘア》を占っていただきました。
🌼【生年月日占い】幸せを掴むベストタイミングは？《2026年3月〜4月の恋模様》
牡羊座
密かな変化をつけると魅力がアップする時。インナーカラー×外ハネボブのスタイルにするのがオススメです。
バランス良い態度を見せていると、運気のバックアップがつきやすい時。ハーフアップ×ゆるふわカールのスタイルにするのがオススメです。
双子座
相手を引っ張るくらいの前向きさがあると印象アップの時。ポニーテール×おくれ毛カールのスタイルにするのがオススメです。
蟹座
戦う姿勢がいつも必要な時。オレンジカラー×ウエーブのスタイルがオススメです。
獅子座
自分の気持ちをコントロールすることが大事な鍵になる時。片寄せ×大きめカールのスタイルにするのがオススメです。
乙女座
相手に任せきりにしないことが大切な時。ベリーショート×黒髪のスタイルにするのがオススメです。
天秤座
目的をぶらさないことがトラブルを減らせる時。高い位置でのお団子×おくれ毛のスタイルにするのがオススメです。
蠍座
身なりをきちんとしておくと印象がアップする時。編み込み×ベージュブラウンのスタイルにするのがオススメです。
射手座
一途さを見せることが関係を上手くいかせるコツ。ショートボブ×黒髪のスタイルにするのがオススメです。
山羊座
八方美人にならなければトラブルも減らせる時。レイヤー×ローポニーテールのスタイルにするのがオススメです。
水瓶座
真面目さをアピールできれば人気もアップする時。ツインテール×三つ編みのスタイルがオススメです。
魚座
文句を言わないことが関係を良好にする時。切りっぱなしボブ×前髪斜め流しのスタイルにするのがオススメです。
恋の行く末は自分自身で作るスタイルでも変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき恋愛面をさらに充実させていきましょうね。＜占い：咲良（さら）＞ ※画像は生成AIで作成しています