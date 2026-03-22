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せーけんわーるどが「Uber拒否制限クエストがキタ？人によって「報酬格差」がエグすぎた。《ウーバー配達員》」を公開した。Uber Eatsが3月20日より一部エリアで試験導入した「拒否制限付きクエスト」について、配達員間で生じている報酬の格差や、今後の立ち回りについて解説した。



Uber Eatsは3月20日より、全国約2万店舗で店内飲食と同価格で商品を提供する施策と、一部配達員を対象にクエスト達成条件に「拒否回数の上限」を設ける試験運用の2つの新施策を開始した。



今回の動画で主に取り上げられたのは、後者の「拒否制限付きクエスト」だ。この新システムは、東京・横浜・名古屋・大阪エリアで、一部の配達員にランダムで適用される。クエスト達成には、指定された配達回数をこなすだけでなく、配達リクエストの「拒否回数を上限未満」に抑える必要があるという。



動画では、この新クエストが適用された配達員（対象者）と、適用されなかった配達員（対象外）のクエスト報酬を比較。対象者の報酬は、120回の配達で最大71,500円に達する例がある一方、対象外の配達員には同じ120回でも18,620円という低い報酬が提示されるケースがあり、両者の間には最大で6万円近い圧倒的な格差が生まれていることが明らかになった。



また、120回配達・拒否上限180回のクエストを達成するための合格ラインは「受諾率40%」と計算。これは全体の半分以上のリクエストを拒否しても達成可能な数値だが、長距離案件やタワーマンションへの配達、立て続けに来る追加リクエストなどを考慮すると、立ち回りの見直しが必須だと指摘した。



この新システムの導入により、配達員は自身のクエスト内容に応じて、これまで以上に戦略的な稼働を求められることになりそうだ。せーけんわーるどは、視聴者に対しても自身のクエスト状況についてコメント欄での情報共有を呼びかけている。