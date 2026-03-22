今治vs徳島 スタメン発表
[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第7節](アシさと)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 梅木怜
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
MF 6 梶浦勇輝
MF 7 山田貴文
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 14 森晃太
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 11 ウェズレイ・タンキ
控え
GK 16 山本透衣
DF 24 竹内悠力
DF 29 丸山大和
MF 17 持井響太
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
MF 33 笹修大
MF 36 久保恵音
FW 44 林誠道
監督
倉石圭二
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 20 松田佳大
DF 44 山口竜弥
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
DF 15 山越康平
DF 97 モヨマルコム強志
MF 8 岩尾憲
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
FW 14 梶谷政仁
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 梅木怜
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
MF 6 梶浦勇輝
MF 7 山田貴文
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 14 森晃太
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 11 ウェズレイ・タンキ
控え
GK 16 山本透衣
DF 24 竹内悠力
DF 29 丸山大和
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
MF 33 笹修大
MF 36 久保恵音
FW 44 林誠道
監督
倉石圭二
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 20 松田佳大
DF 44 山口竜弥
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
DF 15 山越康平
DF 97 モヨマルコム強志
MF 8 岩尾憲
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
FW 14 梶谷政仁
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス