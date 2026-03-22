清水vs広島 スタメン発表
[3.22 J1百年構想リーグ WEST第8節](アイスタ)
※13:00開始
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 5 北爪健吾
DF 14 パク・スンウク
DF 28 吉田豊
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 21 松崎快
FW 7 カピシャーバ
FW 9 オ・セフン
FW 49 北川航也
控え
GK 1 沖悠哉
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 70 高木践
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 47 嶋本悠大
MF 97 大畑凜生
FW 23 千葉寛汰
FW 38 高橋利樹
監督
吉田孝行
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
DF 37 キム・ジュソン
MF 3 山崎大地
MF 6 川辺駿
MF 15 中野就斗
MF 16 志知孝明
FW 9 ジャーメイン良
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 99 大内一生
MF 14 松本泰志
MF 18 菅大輝
MF 24 東俊希
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 11 加藤陸次樹
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
※13:00開始
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 5 北爪健吾
DF 14 パク・スンウク
DF 28 吉田豊
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 21 松崎快
FW 7 カピシャーバ
FW 9 オ・セフン
FW 49 北川航也
控え
GK 1 沖悠哉
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 70 高木践
MF 17 弓場将輝
MF 47 嶋本悠大
MF 97 大畑凜生
FW 23 千葉寛汰
FW 38 高橋利樹
監督
吉田孝行
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
DF 37 キム・ジュソン
MF 3 山崎大地
MF 6 川辺駿
MF 15 中野就斗
MF 16 志知孝明
FW 9 ジャーメイン良
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 99 大内一生
MF 14 松本泰志
MF 18 菅大輝
MF 24 東俊希
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 11 加藤陸次樹
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル