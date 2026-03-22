■これまでのあらすじ

バレンタインにひかりからもらったチョコを本命だと思い込んでいる夫。妻の忠告も嫉妬に聞こえ、勢いで「離婚」という言葉を出してしまうが、妻にあっさりと受け入れられてしまう。子どものできない妻は「子どももいないし」と切り出した夫の無神経さに匙を投げたのだった。



【ひかりside STORY】最近、上司の三浦さんの言動がおかしいんです。なぜか急に私のことを名前で呼ぼうとしたり、何かとからんでくるようになったり、なんというか…つきまとわれている気がするんです。

きっかけは、バレンタインに部署のみんなからチョコをあげたことだと思います。まさかとは思いますが、本命チョコと勘違いしているとか!?同僚いわく、三浦さんはもともと思い込みの激しい人みたいで…。自分に酔いやすいタイプなのかもしれません。とはいえ、私が自意識過剰なだけなのかも？ だって、三浦さんは既婚者だし、いい大人がこんな暴走する？どこにも相談できずに悩んでいると、私の様子に気づいた上長が声をかけてくれました。すばり「三浦くんのことかな？」と。そしてついに…三浦さんから「離婚したよ。もう大丈夫」と手を取られて!?

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)